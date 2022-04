Floyd Mayweather vuelve a pelear y el ring no puede estar en un lugar más lujoso

Floyd Mayweather es un habitual de esta sección dedicada al lujo más exclusivo. El excéntrico boxeador se retiró con un inmaculado récord de 50 victorias por ninguna derrota, pero son sus exagerados gustos los que le han traído por aquí en innumerables ocasiones. Su increíble arsenal de vehículos, sus mansiones, sus relojes millonarios, por ejemplo, o su desmedido gusto por el dinero son algunos de sus innegables atributos.

Pese a estar oficialmente retirado, Mayweather continúa organizando combates de exhibición. Ayer mismo se anunció que el próximo quedó fijado para el 14 de mayo y enfrente estará Dangerous Don Moore, de 42 años, tres menos que Mayweather, con el que ha entrenado en numerosas ocasiones. Moore dejó el ring en 2016 con un interesante aunque corto historial de 18 victorias y tan solo una derrota.

Además de que cualquier regreso de Mayweather a los cuadriláteros sea ya noticioso en todo el mundo, en este caso lo es más por el espectacular lugar elegido para la celebración del esperado combate. El púgil estadounidense se las verá con su compatriota Don Moore en el helipuerto del Burj Al Arab Hotel, en Dubái, uno de los establecimientos hoteleros más exclusivos del planeta. El ring quedará ubicado, por lo tanto, a 212 metros de altura, en el mismo lugar en el que los legendarios Andre Agassi y Roger Federer disputaron un partido de tenis amistoso allá por el año 2005.

“Siempre estoy tratando de ir más allá y si algo me llama la atención que tiene un aspecto único, siempre estoy interesado”, comentó Mayweather en la presentación del evento. “Tener una pelea en el helipuerto del hotel Burj Al Arab en Dubai y la oportunidad de ser la estrella del espectáculo será algo que recordaré siempre. La gente de todo el mundo puede comprar el PPV y vernos pelear en lo alto, casi en el cielo”.

El combate entre Mayweather y Moore se ha pactado a la distancia de ocho asaltos y significará el broche final de la una velada titulada The Global Titans Fight Series, en la que participarán también otras estrellas de las peleas, tanto de boxeo, como el ex campeón mundial Badou Jack, como de las artes marciales mixtas (MMA), como el ex luchador Anderson Silva.

El componente tecnológico de la velada es que para ver el combate por televisión habrá que pagar en NFT (non-fungible-tokens) y que cada una de estas “localidades” dará derecho a videos de peleas oficiales exclusivos, fotografías del evento icónico, un boleto VIP especial en 3D y mucho más.