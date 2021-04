Una de las posesiones más lujosas de Mayweather: Un reloj de 15 millones de euros

Floyd Mayweather se ha caracterizado por ser no solo un deportista de alto rendimiento, sino una persona que a la que le encantan las excentricidades. Además, su propio apodo lo dice todo ‘Money’. Este norteamericano nunca pierde el tiempo para presumir de su vida llena de lujos, viajes, mansiones, coches deportivos de ensueño y, sobre todo, de joyas.

En ocasiones, su estilo de vida es criticado por sus detractores. Sin embargo, a Mayweather parece importarle muy poco. Una de sus adquisiciones es uno de los relojes más caros del mundo, un Jacob & Co, el cual está valorado en unos 18 millones de dólares (14.8 millones de euros).

Dicho modelo lleva el nombre de Billionaire. Este fue fabricado con oro blanco de 18 quilates y se cubrió con 325 diamantes de corte esmeralda. En total este reloj tiene 177.11 quilates.

Además, eso no es todo, ya que también tiene un rubí de 1.21 quilates, el cual se encuentra adornando la corona. A su vez, su tourbillon de cuerda manual fue elaborado con 167 piezas microscópicas que posee un brazalete de seis eslabones.

Este diseño fue elaborado en 2015 por Jacob Arabo, mismo dueño de la firma, y Flavio Briatore. En este sentido, aunque existen tres ediciones de este exclusivo modelo, sus diseños son totalmente únicos.

Colección exclusiva

Sin embargo, este no es el único reloj de lujo que tiene Mayweather, pues en el 2018 publicó un video en su cuenta en Instagram donde dejó ver hasta 41 modelos que tiene en su posesión, los cuales están plagados de metales y piedras preciosas. Este mismo año Floyd ganó más dinero, pues según la revista Forbes, recaudó una fortuna de 242 millones de euros.

Por otra parte, otra de sus marcas favoritas es Hublot, firma de la que es embajador. Entre sus posesiones se encuentran un Big Bang Unico King Gold Jewellery. Este reloj es la réplica más lujosa del modelo Unico King Gold y uno de sus atractivos es que fue elaborado con platino. El precio es lo de menos para una celebridad como Mayweather, pues está valorado en unos 94.900 euros.

Sumado a esto, el ex boxeador también tiene algunos de los diseños más excéntricos de la firma Richard Mille. Uno de ellos es el RM 011 Felipe Massa Flyback Chronograph, con un precio de 60.000 euros. Otros de sus favoritos en el RM 011 (143.000 euros).

Dichos modelos no se caracterizan por tener muchas incrustaciones de piedras preciosas, pero este no ha sido un impedimento para este ex deportista. Por esta razón no ha dudado en personalizarlos y, de esta manera, lucir por sus redes sociales modelos totalmente únicos.

Por último, aunque todavía se desconoce si Mayweather volverá a subirse a un ring, lo que está claro es que nunca dejará de ser ‘The Money’ y que siempre que pueda tratará de hacer más grandes sus colecciones.