Solo hay 3 bolsos Hermès como este y Kylie Jenner ya tiene uno

Ha sido una de las noticias más sobresalientes del mundo de las celebrities en todo el planeta. Y, entre ese gremio, pocas personas hay más influyentes que Kylie Jenner, la hija menor la de excampeona olímpica Caitlyn Jenner, entonces conocida como Bruce Jenner cuando todavía era un hombre, y de Kris Jenner, conocidísima en Estados Unidos por sus papeles protagonistas en series de televisión.

Como su madre estuvo casada en primeras nupcias con Robert Kardashian, Kylie Jenner fue popular prácticamente desde el mismo día que nació, aunque fue su participación en el reality Keeping Up with the Kardashians lo que la encumbró de manera definitiva. En los últimos tiempos, Jenner ha construido una firme carrera como empresaria en el sector de la cosmética con lanzamientos que, al momento, se hacen virales en todo el mundo. Y solo con 25 años.

Precisamente, el pasado miércoles Kylie Jenner celebró su primer cuarto de siglo. Y lo hizo con una fiesta que, por supuesto, retransmitió en sus redes sociales y fue seguida por millones de espectadores en todo el mundo. Durante las celebraciones, la pequeña del clan Jenner fue desenvolviendo, lo que en el idioma propia de las redes se denomina unboxing, todos y cada uno de los regalos que le iban llegando, aunque fue uno en el que se centró especialmente. Venía directamente de parte de su madre, Kris Jenner, y se trataba de un exclusivo bolso de la prestigiosa marca francesa Hermès. La retransmisión se pudo seguir íntegra por el más que popular canal que Kylie posee en la plataforma TikTok.

Una de las particularidades del espectacular complemento es que es tricolor, ya que se trata de un modelo en color canela, pero con detalles en beige y en crema. Sin embargo, el aspecto más fabuloso del asunto es que Hermès tan solo ha fabricado 3 de estos bolsos... y uno, por supuesto, ya está en las manos de Kylie Jenner. ¿Quién mejor para llevarlo y para mostrarlo que una persona con semejante capacidad de influencia en sus millones de seguidores? Posiblemente, nadie.

“Hermoso, jamás había visto algo así antes”. Esas fueron las palabras que se le escucha decir a la multimillonaria empresaria estadounidense, que también recibió como regalos numerosas flores y un par de pantuflas naranjas con la icónica “H” de Hermès. En cuanto al coste del famoso bolso de la marca francesa, diversos medios norteamericanos apuntaron las cifra de 100.000 dólares.