Tener de casero a Trump sale caro, el expresidente alquila una de sus mansiones por más de 2 millones de euros al año

Desde hace décadas, la familia Trump es propietaria de uno de los complejos más lujosos de Palm Beach, el Mar-a-Lago. El expresidente Donald Trump es conocido por ser uno de los empresarios hoteleros más ricos del mundo, pero en los últimos meses no ha tenido tanta suerte para lograr encontrar un inquilino fijo para esta propiedad.

La vivienda, descrita como “una de las mejores mansiones de Florida” en el anuncio de venta, perteneció a una de las hermanas de Donad Trump, que fijó su residencia en Palm Beach durante 14 años, hasta que vendió esta villa en 2018 por 18,5 millones de dólares a Eric Trump, hijo del expresidente.

Si bien es cierto que quizás no es el mejor momento para el mercado inmobiliario estadounidense, el precio de la mansión no es nada asequible, lo cual no facilita la transacción. La casa lleva un tiempo en venta por 60 millones de euros, pero además la familia Trump estaba dando la opción de alquilarla por 208.000 dólares mensuales.

Vista desde una de las terrazas. FOTO: Roberto Dangond

Ahora, el grupo inmobiliario familiar se ha visto forzado a rebajar la renta en más de 13.000 euros mensuales con la intención de encontrar pronto un inquilino que quiera compartir vecindario con unas cuantas celebridades, ya que la zona de Palm Beach es el área con mayor renta per cápita del país, al alojar a numerosos famosos y miembros de la nobleza.

La casa millonaria de Trump busca dueño

Esta villa de unos 975 metros cuadrados y dos plantas fue construida en 1956 en una urbanización privilegiada de Florida, frente al mar. La vivienda dispone de ocho dormitorios, ocho baños, tres aseos y numerosas estancias de ocio. Además de las zonas habituales, la casa cuenta con una biblioteca, un solárium y una enorme terraza ajardinada con piscina.

El interior de la mansión fue reformado en 2018, tras la compra, decorando con elegancia los espacios con colores claros y colocando un mobiliario sencillo para dar sensación de calidez. Gracias a los amplios ventanales, la casa siempre está bañada con la luz natural y desde la mayoría de sus estancias tiene vistas espectaculares al océano Atlántico.

En cuanto a los exteriores, la mansión tiene acceso directo a una playa privada, solo visitada por los propietarios de las viviendas colindantes. Y si esto no parece lo suficientemente exclusivo, dentro de la renta también se incluye el mantenimiento de la vivienda, con limpieza tres veces por semana, servicio de habitaciones, jardinería y cuidado de la piscina.