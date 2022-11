Caviar vuelve a hacer de las suyas con el iPhone 14: tres unidades a 134.000 dólares cada una

No es la primera vez que en esta sección hablamos de Caviar, pero de caviar con mayúscula, no como alimento lujoso y exclusivo, sino como esa particular empresa rusa que se dedica a customizar y personificar el iPhone para llevarlo a un límite prácticamente insuperable. Y esta vez han llegado a un lugar inimaginable para todo el mundo... salvo para ellos.

“La mejor cámara del mundo se encuentra con el mejor movimiento del mundo”, dice el video introductorio del iPhone 14 Pro con un Rolex adherido. Porque sí, esa es la última aventura de Caviar, combinar en un mismo aparato, el lanzamiento más novedoso de Apple con uno de los relojes más exclusivos del mercado del lujo.

Siguiendo la misma tónica de los anteriores lanzamientos, Caviar ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: modificar un teléfono ya existente y denominarlo, como es el caso, Daytona. Pero, claro, el cambio en esta ocasión es sencillamente espectacular. En la parte trasera del iPhone aparece incrustado un Rolex Cosmograph Daytona, con una esfera de 40 milímetros, fabricado en oro y con 8 diamantes en su interior. Además, en la parte superior, también se han añadido tres coronas, en oro de 18 quilates, puramente decorativas, que muestran indicadores de velocidad, combustible y aceite. Y el estuche es de titanio revestido de negro.

El cuerpo del teléfono está hecho al estilo de los automóviles de carreras de la década de 1930, como el Blue Bird de Campbell, que estableció un récord mundial de velocidad en la pista de Daytona. Los velocímetros e interruptores decorativos hechos de oro crean la imagen del tablero del superdeportivo, que marcó el comienzo de la gran colección de relojes Rolex Daytona.

En principio, Caviar únicamente lanzará al mercado 3 unidades limitadísimas. El precio, acorde con la tan exclusiva magnitud de la edición, es de 134.000 dólares.