Víctimas de maltrato se enfrentan a Ortega-Smith en un acto del Ayuntamiento de Madrid

Un grupo de mujeres víctimas de violencia de género han abandonado el acto contra violencia de género en el Ayuntamiento durante el discurso del portavoz de Voz, Javier Ortega Smith. Asistían al acto en conmemoración del Día contra la Violencia de Género y han decidido retirarse cuando Orega Smith ha llamado a "romper el silencio negacionista". Además de abandonar la sala, varias de ellas se han levantado al grito de "vergüenza" y han pisoteado el suelo en señal de protesta así como le han abucheado. Durante su intervención, el portavoz de Vox ha afeado el riego con dinero de "asociaciones que son chiringuitos". También ha asegurado que "ese consenso del silencio negacionista" niega que "hay mujeres que están desprotegidas en ese Pacto de Estado, mujeres que sufren violencia de su pareja lesbiana, como por ejemplo Ana María, que clavó un cuchillo en el corazón de su pareja".

Publicidad

#DIRECTO Tensión en el Ayuntamiento de Madrid. Una mujer increpa a Ortega Smith mientras muchos asistentes patalean y abandonan la sala durante su discurso ¡Sintonízanos!📡#25Noviembre120 en @telemadrid

Directo ▶https://t.co/HqE74E3RWs pic.twitter.com/4awxP8g1zx — 120 minutos (@120minutosTM) November 25, 2019

.@AlmeidaPP_ recrimina a @Ortega_Smith sus palabras durante el acto del ayuntamiento en el #diacontralaviolenciadegenero

“ la humanidad es lo que nos hace buscar un consenso”

directo https://t.co/ygpf7Gbuwy #25noviembre120 pic.twitter.com/AF1sJZBcHs — Telemadrid (@telemadrid) November 25, 2019

Una mujer, al terminar Ortega Smith su intervención, ha pedido "respeto para las mujeres" entre lágrimas. No ha dudado tampoco en encararse a Ortega Smith la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien le ha llamado la atención sobre el tiempo de más que estaba dedicando a su intervención, y él ha respondido que dejara "el diálogo para el Pleno".

Por su parte, tras el discurso de Ortega Smith, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida no ha dudado en tachar de "lamentable que, por primera vez desde 2004, no hay una declaración institucional. No es un día bueno para este Ayuntamiento". Y ha espetado al portavoz de Vox: "Aquí no hay ningún silencio negacionista, aquí el que hay es desde junio que Pepe Aniorte (delegado de Igualdad) te lleva llamando, y empieza a ser un silencio atronador".

"Te reto a que me digas una medida que no esté justificada"

Del mismo modo, Almeida le ha insistido: "Te reto en público a que me digas una de esas 21 medidas (en referencia al Pacto municipal suscrito por todos los grupos menos por ellos) que no esté justificada". Y le ha afeado su actitud: "No es política lo que has hecho, es politiquería. Lo que denominas fracaso, son mujeres sobrevivientes". Y le ha recordado que "no es un consenso progre porque somos personas que pensamos muy distinto, pero la humanidad nos une para buscar un acuerdo imprescindible". Ha finalizado su discurso dejándole claro que "nuestro compromiso (contra la violencia de género) es firme y pondremos todos los medios para que ni una más nos falte".