Monasterio culpa a Marlaska y a la “izquierda histérica” de “atacar como hienas” a quienes denuncian la “inseguridad” por los Menas

El malestar generado después de la granada encontrada ayer en el centro de menores extranjeros no acompañados en el centro de menores de Hortaleza ha provocado una airada reacción en la Asamblea de Madrid. Más Madrid y Podemos abandonaron el salón de plenos en el momento en el que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, preguntaba sobre cuántos expedientes separados por nacionalidades de origen se habían tramitado en los centros de menores sobre conductas contrarias a la convivencia entre los años 2015 y 2019.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, eludió dar respuesta a la petición de Monasterio con el argumento de que “la pregunta estaba mal formulada” y a la vista de que se trataba de una “petición de información” que atañía a otro gobierno anterior, y que aludía a “ unas competencias que no tenemos en la Comunidad de Madrid”.

La falta de respuesta de Díaz Ayuso y el desplante de Más Madrid y Podemos, provocó una airada reacción en Monasterio, que echó en cara a Díaz Ayuso“sus políticas irresponsables que afectan a la seguridad y a la convivencia”.

Justificó su pregunta recordando que el pasado 3 de diciembre habían sido detenidos Menas atracando una farmacia en el distrito de Hortaleza, cómo los vecinos de Peñagrande están preocupados por el traslado de Menas a un centro de la zona, y cómo medio millar habían sido detenidos en los últimos meses en el centro de Madrid.

Monasterio tachó de “lamentable” el caso de la granada arrojada ayer al centro de menores. Fue el momento en el que arremetió contra la “izquierda sectárea, especialmente un ministro como el señor Marlaska, irresponsable por atacar a un partido y acusarle de algo sin tener información. Esta imprudencia, esta irresponsabilidad, esta falta de no entender cual es su papel en política lo que provoca es un delito de odio contra aquellos que ponemos la voz a muchos vecinos”.

Más aún, acusó a Marlaska y a la “dictadura progre y a todos estos que se dedican a amplificar las desgracias atacando como hienas a todos los que denunciamos la inseguridad que viven nuestros vecinos y luego tienen el gran don de ser luego seguidos por el resto de los partidos”, dijo en referencia a Cs. Es más calificó a la izquierda de “histérica moralista y cínica” y pidió a Ayuso que “no se acobarde”.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no ocultó su malestar por la “manipulación torticera que se hace todos los días en la política española de cualquier tema cuando pasa lo que sea. Ayer no habíamos casi conocido la noticia y todo el mundo se puso estupendo y a tirarse los trastos cuando lo importante es la situación de esos empleados en los centros y también la situación de estos menores no acompañados que son, ante todo, menores”. “Es una situación que cansa porque nadie arrima el hombro, nadie colabora. El Gobierno de España no hace nada en las fronteras pero la ultraizquierda, con su moralina de quitar las concertinas, tampoco”.

Después criticó a Vox por preguntar sobre las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen y “eso quiere decir que aquí depende de donde proceda cada uno esa conducta es más o menos aceptable. ¿Qué ocurre, que si es español, la conducta incívica está bien vista? Todas son condenables”, sentenció.

Acto seguido, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, pidió a Vox, antes de formular su pregunta sobre el transporte madrileño, que “pidiera perdón por la campaña de odio y señalamiento contra los menores y condene sin excusas el atentado terrorista de ayer”.