Cs y Más Madrid llevan al Pleno el traslado de basuras a Valdemingómez

«El año se cerró mal recibiendo los residuos del Este, lo que afecta a más de 200.000 vecinos y lo hemos luchado hasta el último momento para que esto no fuera así». La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien en todo momento mostró su disconformidad con la llegada de basuras de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez –algo que finalmente se ha producido pese a sus discrepancias con del PP– tuvo ayer que, en sus prorias palabras, «rendir cuentas» y dar «cara a cara» explicaciones a los vecinos y asociaciones de Villa de Vallecas. Según indicó Villacís, el Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Madrid –y no como equipo de Gobierno, resaltó– presentará en el próximo Pleno una iniciativa para que el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, asuma su responsabilidad y «pida perdón» a los vallecanos por su «absolutamente negligente» gestión de los residuos de su comarca. «Nos parece lamentable la irresponsabilidad de este señor y su ausencia de capacidad de gestión, que tiene algo de intencionado porque no puede ser que durante tanto tiempo no puedan estar dando respuesta a sus vecinos. Y que no haya hecho los deberes él, lo tengan que asumir los vecinos de Vallecas. Es inaceptable y es una lección que no puede aprender nadie en la Comunidad, no se puede y no se va a volver a producir», afeó Villacís.

Así, en la iniciativa que presentarán en el próximo Pleno exigirán responsabilidades al primer edil complutense «por su comportamiento absolutamente inaceptable, insolidario y nada empático que ha tenido con los vecinos de Madrid». «Madrid no se puede convertir en el basurero de toda la región, no lo vamos a aceptar», añadió. La iniciativa se tratará de una declaración política para que se sumen todos los grupos para que el presidente de la Mancomunidad del Este asuma sus responsabilidades y para que tomen nota las otras dos mancomunidades de la región. La vicealcaldesa afirmó también estar dispuesta a exigir que se tome en consideración una votación del Pleno para reprobarle si el alcalde no pide perdón.

Por su parte, la coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, también anunció que pedirán un pleno extraordinario para que el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida explique la decisión de recibir la basura del Este. Para Más Madrid, es «un incumplimiento flagrante» del acuerdo del pleno del pasado 30 de octubre que «afirmaba lo contrario», dijo Maestre en una rueda de prensa donde calificó a la vicealcaldesa Villacís de ser «una comparsa» de Almeida, que «se apoya en la extrema derecha de Vox» y añadió que «cuenta bastante poco», ya que Almeida «suele apoyarse más en la alianza que tiene con Vox», y en política medioambiental, el alcalde ha «desautorizado a Villacís de forma explícita y contundente» en relación a Madrid Central.

Por otra parte y, según adelantó LA RAZÓN, el Ayuntamiento sopesa la posibilidad de «vetar» los residuos de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey y actuará si prosperan las medidas cautelares solicitadas por Más Madrid para evitar que la planta de Vallecas sustituya a la de Alcalá de Henares.