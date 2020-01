Ayuso se enfrentará con todos los medios a su alcance al “Ejecutivo radical de izquierdas”

“Estamos hondamente preocupados”. Así arrancaba una dura declaración institucional que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el vicepresidente Ignacio Aguado, tras la reunión del primer Consejo de Gobierno del año ante la formación del nuevo Ejecutivo.

Según recordó, “Madrid es hoy el motor económico gracias a las políticas liberales de los últimos años” y mostró su preocupación ante los ataques contra la libertad en la región y citó como ejemplo la educación concertada y la legislación sobre los impuestos al patrimonio. “Es un gobierno dirigido en la sombra por independentistas catalanes que busca lo peor para Madrid”, añadió. Sin embargo, Díaz Ayuso lanzó una advertencia: “Todo ataque a la libertad será respondido con todos los medios a nuestro alcance. El nuevo gobierno radical de izquierdas no nos va a detener” y para ello, afirmó, “defenderemos los intereses de la comunidad en los tribunales y en los parlamentos” porque además de los “ataques indiscriminados contra la educación” hay “un afán descontrolado por controlar las vidas de los ciudadanos”. Según sostuvo, el gobierno de izquierdas busca que “a Madrid le vaya peor” y persigue políticas para “perjudicar” porque “somos un gobierno a batir. Somos un objetivo molesto”.

Por su parte, Aguado aseguró que “hemos empezado el año con la buena noticia de que Madrid es la comunidad con más PIB de toda España y la que ha creado más empleo”. Así, quiso destacar que durante la campaña de Navidad se ha crecido en ventas y que las previsiones para estas rebajas también serán buenas. No obstante, remarcó, también hay una “noticia mala”: “Se ha constituido un gobierno que va en dirección contraria, que quiere combatir la libertad religiosa, los colegios concertados y poner en marcha subidas de impuestos. Un gobierno más preocupado por los territorios que por los ciudadanos”, subrayó e incidió en que que “se sustenta sobre los herederos de ETA y en una portavoz -en referencia a Montserrat Bassa, de ERC- que dice que le importa un comino la gobernabilidad de España”. " La Comunidad tiene una gran oportunidad para confrontar modelos y tenemos una oportunidad de confrontar el gobierno de Sánchez con un modelo liberal de impuestos bajos, de fiscalidad inteligente y de libertad", añadió.

La presidenta regional lanzó además otro aviso: “Defenderemos con sensatez pero sin paños calientes todo lo que hemos conseguido en la comunidad en los últimos años. No esperaremos a que nos señalen como radicales precisamente a nosotros. Somos radicalmente libres. No hay nada más radical que moverse al margen de los parlamentos. A partir de aquí todo el que proteste es radical, de derechas y facha. El radical es el gobierno, no nosotros”.

En otro orden de cosas, y preguntada por sus polémicas declaraciones sobre la contaminación, por la que aseguró “nadie ha muerto en Madrid”, Díaz Ayuso afirmó con rotundidad: “Lo que yo opine es mío y soy libre para hacerlo”. “Somos un gobierno comprometido con el medio ambiente no voy a crear alarmas de salud donde no las hay”, subrayó para añadir más tarde que “fue una anécdota de medios que nada tiene que ver con las responsabilidad que tengo como presidenta de la Comunidad de Madrid ni voy a alimentar una leyenda negra ni crear una alarma donde no la hay”, concluyó.