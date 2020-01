La Policía de Getafe se rebela

La inseguridad ciudadana en la localidad de Getafe ha aumentado en los últimos meses. En este municipio se han producido dos apuñalamientos en lo que va de año, registrándose el primer homicidio de la región en 2020.

Esta situación preocupa a los vecinos y al Partido Popular de la localidad, quién reclamó el pasado jueves a la regidora socialista Sara Hernández la necesidad de crear un plan contundente para revertir la situación y dar «una respuesta urgente a la inseguridad en Getafe».

Del mismo modo, el portavoz del partido, Carlos Gónzalez Pereira, insta a la alcaldesa que abandone su veto a los grupos municipales de la oposición y les reincorpore en las juntas de seguridad, «foro del que fuimos excluidos unilateralmente el pasado septiembre en una decisión sin precedentes en la historia democrática de este Ayuntamiento».

Por otra parte, señala además que es necesaria «la inmediata resolución del conflicto que mantiene el Gobierno municipal con nuestra Policía Local», ya que desde hace más de un año el Ayuntamiento les ha recortado sus derechos, así como ha adquirido una deuda con la plantilla por el impago de horas extraordinarias.

«Llevamos desde hace más de un año con imposiciones de recortes de derechos y ya se ha ratificado este último 28 de diciembre. Nos han limitado derechos que afectan a la conciliación y que tiene el resto de la plantilla», asegura a LA RAZÓN Sergio L. de la Aleja, secretario de la sección sindical de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) de Getafe.

Además, asegura que la Policía Local del municipio está abierta a la negociación, siendo ellos los que han solicitado la reunión «urgente» en la semana del 13 al 17 de enero con el objetivo de «desbloquear» la situación. «Actualmente estamos intentando reactivar el diálogo con la concejala, porque desde el pasado 17 no nos hemos visto con ella», afirma Sergio.

Al recorte de sus derechos, se le suma que la plantilla de policía de la localidad se encuentra bastante reducida, ya que en el año 2019 «no han hecho incorporación alguna».

«Teniendo en cuenta que en enero del 2019 se jubilaron más de 20 compañeros, actualmente la plantilla está algo mermada», afirma. Además, De la Aleja asegura que las últimas personas que entraron a formar parte del cuerpo fueron en los años 2017 y 2018, con nueve policías de nuevo ingreso y dos agentes de movilidad. «Por ahora seguimos como estábamos, no demasiado bien», afirma.

Una «ley de la Comunidad»

Asimismo, la situación de los policías empeoró en el mes de julio, ya que se llevó a cabo la reclasificación de la Ley de Coordinación de la Policía Local de la Comunidad de Madrid y en el municipio de Getafe no se tuvo «ninguna consideración con el personal que no tiene la titulación exigida». Desde CSIF confirman que el Consistorio se «escuda» en que es una ley de la Comunidad y no ponen de su parte medidas para solucionar la situación, ya que en otros ayuntamientos, como en el de Boadilla, han llegado a acuerdos a través de la negociación. «Han echado balones fuera. Tenemos casi un 20% de la plantilla que no tiene esa titulación y no cobra lo mismo que otro compañero que desempeña las mismas funciones», asevera.

De hecho, en otras reclasificaciones han tenido en cuenta los años de experiencia en el trabajo. Sin embargo, en Getafe, la plantilla que ya estaba y que no tiene la titulación de Bachillerato, la deja «a extinguir». Así, por un lado, sufre un discriminación económica de unos 90 euros, y por otro, le limita la posibilidad de una promoción interna, como presentarse a una oposición de oficial. «Tenemos compañeros de unos 30 años de edad y están a extinguir. Te hacen sentir como un cero a la izquierda y las negociaciones han dado pocos frutos», explican.

Tal es la indignación en el cuerpo que el pasado 21 de octubre la Policía Local se concentró en el pleno del Ayuntamiento para mostrar su rechazo a este recorte de sus derechos y a la discriminación salarial que el Gobierno municipal ha ocasionado. Además, los agentes reclamaron al Ejecutivo socialista «que desista en su actitud y respete los derechos del colectivo de Policía Local de Getafe». Los agentes abarrotaron el salón de plenos ataviados con camisetas de CSIF con el lema «Igual trabajo, igual salario», así como con pancartas con el mensaje: «El Gobierno municipal consiente discriminación entre sus policías», reclamando la igualdad entre agentes con mismas funciones.

Así, el pasado 11 de diciembre, los policías de Getafe acordaron dejar de realizar horas y servicios extraordinarios desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero de 2020, como medida de presión. Y tras no obtener ninguna solución, el 18 de diciembre, se produjo la primera movilización por parte del cuerpo de Policía Local.