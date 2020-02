Madrid, bocado a bocado

Kuc Place to be: <<Ostras y champán>>Kuc Place to be: <<Ostras y champán>>Si ya Madrid es una ciudad efervescente y viva donde las haya gastronómicamente hablando, estos días lo es más gracias al Gastrofestival, cita culinaria que celebra su undécima edición con un sabrosísimo programa de actividades servido hasta el día 23, con cerca de quinientas empresas e instituciones.

Publicidad

Así, una de las ricas novedades para no perderse es «Galdós en tres vuelcos», encuentro que rinde tributo al escritor con motivo del centenario de su fallecimiento. Tendrá lugar, tomen nota, los días 14 y 21 en El Círculo de Bellas Artes. El Museo Thyssen-Bornemisza acoge un recorrido y posterior degustación de unas tapas inspiradas en la pinacoteca mientras que Isabel Pérez impartirá en el Museo del Prado una conferencia sobre pasteles con historia y sobre la cocina en los cuadros del mismo.

Los asistentes al Lope de Vega conocerán la cocina del Siglo de Oro al tiempo que el Museo Naval anuncia un taller centrado en los sabores de la vuelta al mundo para el día 22. En cuanto al apartado literario, el 22 se servirá una cena literaria (25 euros) en la librería Cervantes y Cía, en la que cada plato representará un continente y estará relacionado con un libro icónico. En cuanto a los paladares amantes de la música, para ellos es «Bach Vermut» en el Auditorio Nacional y, por supuesto, el menú de Ramón Freixa para la representación de «La Flauta mágica» en el Teatro Real. Pero cuidado, para no perderse es «Gilda: pincho y cine» en la librería Ocho y medio

Cierto es que cada día asistimos a la apertura de nuevos locales. Sin embargo, jamás hay que olvidarse de aquellos fogones que siguen al pie del cañón y han convertido también a Madrid como destino gastronómico. Casa Salvador, La Ancha de Zorrilla, Lhardy, La Bola, Casa Ciriaco y Casa Alberto son algunos de los locales centenarios que participan con menús especiales en esta iniciativa impulsada por la Academia Madrileña de Gastronomía. Callos, cocido, caracoles y gallina en pepitoria son algunas recetas castizas a degustar.

Los Menús 5 estrellas rondan entre los 25 y los 35 euros, de ahí que sea una oportunidad reservar mesa en la Taberna Los Gallos, Dingo, Txaitei, Treze y Taberna y Media. En el diseñado por José Luis Martínez destaca el milhojas de sardina ahumada y salmorejo cordobés y las vieiras a la parrilla con alcachofas y arroz kubak.

Publicidad

Sabemos que en cada restaurante de visita obligada hay bocados ya emblemáticos que estos días debemos probar. Entre ellos, la parmigiana de Noi, la oreja en salsa de kimchi de Sandó, la ensaladilla de la Tasquita de Enfrente, las costillas de Amargo Place to be, la croqueta de Santerra y el guiso de morro de ternera, manitas y crujiente de oreja. Comer en los mercados es pura tendencia, de ahí que participen los numerosos puestos culinarios de cada uno con degustaciones, charlas, talleres y cocinando sus manjares más demandados.

Callos y mejillones

A Casa Dani, del mercado de la Paz, hay que ir a comer su pincho de tortilla; a Tres por cuatro, en el de Torrijos, sus callos; A Tripea, en el de Vallehermoso, el ceviche «wok» de mejillones. El Mollete y San Wich son dos de los establecimientos que participan en el «Gastrobocatas» mientras que la barra de Picalagartos es una de nuestras preferidas para ir a tomar una tapa y un Rioja por seis euros, lo mismo que El Vagón de La Máquina. Beber los combinados que se agitan en las grandes coctelerías de Madrid y beber buenos cafés son otras alternativas como visitar MercaMadrid el día 21 junto a Juan Pozuelo. Y dentro de los espacios que dedican un servicio «Gastrolove», el día 14, nos quedamos con el menú de Nimú (25 euros) compuesto por unos riquísimos nigiri de gamba al ajillo y de huevo frito de codorniz con trufa y la merluza confitada en cama de verduras asadas, entre otros platos.

Publicidad

Para no perderse

Dónde: Taberna y Media - C/ Lope de Rueda, 30 Madrid. Plato estrella: Las vieiras a la parrilla con alcachofas y arroz kubak. Precio medio: 25 euros. Teléfono: 91 867 58 42

Kuc Place to be: <<Ostras y champán>>

«Ostras y champán para todos» es la propuesta de Cristina Ybarra esta temporada. Un planazo para disfrutar del «after work», ya que es posible pedir el champagne Sanger 1952 por copas a 6 euros y las ostras Amélie Selection Fines de Claire. Asimismo, quien desee quedarse a cenar, la carta anuncia platos de base tradicional del chef.

Piantao: <<Los jueves, chancho>>