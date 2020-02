Almeida sobre el parking de Retiro: «Se hará lo que diga el Gobierno»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha remarcado hoy que con el potencial parking subterráneo de la avenida Menéndez Pelayo «se va a hacer lo que diga el gobierno» aunque no descarta ninguna opción porque está abierto a argumentos «solventes» tras escuchar a los vecinos. «No estoy cerrado a ninguna opción pero no porque los vecinos me digan que no, que quede claro. No me vale que vecinos digan ‘‘no me gusta el parking, no lo queremos’’ porque la oposición por la oposición no me va a disuadir de hacer esta operación. Si se nos da argumentos y se nos convence de que mejorar las aceras, el tráfico peatonal, construir el carril bici, eliminar la banda de aparcamiento y construir el parking es perjudicial entonces podremos tomar la decisión», ha declarado Almeida tras inaugurar la nueva sede de Cruz Roja en Carabanchel, informa Europa Press.

«Estamos en un sistema de democracia representativa y hay que escuchar a los vecinos, por supuesto, pero quien tiene atribuidas las funciones últimas de decisión es el gobierno de la ciudad. No se hará lo que digan los vecinos, se hará la decisión que tome el gobierno de acuerdo con la consulta que se va a hacer con los vecinos porque, de lo contrario, sería como abdicar de las funciones que le corresponden al gobierno de una ciudad», subrayó.

Según un estudio encargado por el área de Medio y Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y elaborado por la empresa Prointec, 1.140 personas estarían dispuestas a comprar una plaza si se construye el aparcamiento subterráneo proyectado junto a El Retiro, entre ellas 834 residentes y 306 trabajadores de la zona. A este respecto, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha afirmado hoy que los resultados del informe no son concluyentes, a lo que Almeida ha replicado que es una «evaluación subjetiva» de la portavoz de Cs. «Si entiende que más de mil personas que están dispuestas y que han dicho claramente que comprarían plaza en propiedad no es concluyente es una valoración que le corresponde a ella», concluyó.

Oposición al proyecto