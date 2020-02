Nuevo choque entre Almeida y Villacís por el aparcamiento de Retiro

Ciudadanos ha vuelto a rechazar el proyecto del alcalde José Luis Martínez-Almeida para construir un parking subterráneo en Retiro pidiendo su retirada en el Pleno de Cibeles junto al PSOE y Más Madrid. Mientras, el PP ha votado en contra y Vox se ha abstenido.

La movilidad y el medio ambiente han dividido una vez más a los populares y a los “naranjas”. Ya ayer Begoña Villacís señalaba que el estudio de demanda de plazas de aparcamiento en los barrios de Ibiza y Niño Jesús, en el distrito de Retiro, no ofrecía "datos concluyentes” y que la encuesta que vale es la consulta vecinal que se lanzará sobre el proyecto de parking subterráneo, a lo que Almeida replicó que “se hará lo que diga el gobierno municipal”.

Por su parte, el concejal de Cs Santiago Saura, responsable del distrito de Retiro, ha pedido que se reconsidere la construcción de este aparcamiento porque lo consideran injustificado “y sería perjudicial para los vecinos” y ha recalcado que la obligación del Consistorio es proteger la salud, informa Efe.

“Un aparcamiento de estas características en Europa no se estila. En las ciudades europeas no se construyen infraestructuras para incrementar el uso de los vehículos privados en la manzana central”, ha agregado Saura, que ha recordado que este proyecto no figuraba en ningún programa electoral y ha causado “desasosiego y preocupación”. El edil de Cs ha subrayado que “hay demandas más importantes que el aparcamiento” como el transporte público o un aire limpio en la segunda zona más contaminada de Madrid, donde se superan los límites máximos para la protección de la salud.

Por su parte, el delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sostenido que el proyecto “no es solo un parking”, sino que dará lugar a “la avenida más sostenible de la ciudad de Madrid”. Ha apuntado que “en el punto 42” del programa de PP y Cs “dice que se van a construir 15.000 plazas de residentes”. Así, ha reiterado que con el parking y la remodelación de Menéndez Pelayo se fomentará el transporte público y reducirán la capacidad del coche privado. “No es mi opinión, sino la de los servicios técnicos y los estudios de demanda”, afirmó y recordó que “el estudio acredita que hay 1.140 vecinos y comerciantes dispuestos a comprarse una plaza”.

Y es que, según Carabante los grupos “ponen en duda el estudio de demanda, y ponen en valor las 35.000 firmas en Change.org que han firmado desde las Palmas de Gran Canaria, pero les dan igual los vecinos de Madrid”.