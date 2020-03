Coronamadrid.com: así funciona la app para autodiagnosticar el coronavirus cada doce horas

“¿Tienes sensación de falta de aire de inicio brusco (en ausencia de cualquier otra patología que justifique este síntoma)?” “¿Tienes fiebre? (+37.7ºC)” “¿Tienes tos seca y persistente?” “¿Has tenido contacto estrecho con algún paciente positivo confirmado?” “¿Tienes mucosidad en la nariz?” “¿Tienes sintomatología gastrointestinal?” Estas son las principales preguntas a las que somete la web coronomadrid.com. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en su perfil de Twitter el lanzamiento de esta aplicación: una página “para descongestionar el teléfono 900 del coronavirus” en la Comunidad de Madrid y que, “próximamente”, también estará disponible para teléfonos móviles, iOS y Android. La herramienta permite realizar un autodiagnóstico cada 12 horas.

🏥 Atención ‼️



Sacamos https://t.co/cKphkN4EK6, una página para descongestionar el teléfono 900 del coronavirus en @comunidadmadrid.



Próximamente, también en app para el móvil. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 18, 2020

La web pide a todos aquellos ciudadanos interesados sus datos personales (nombre, edad, dirección, teléfono móvil...). Después de recibir el código en su teléfono móvil, el usuario debe contestar a las preguntas anteriormente mencionadas.

“Según los datos que has aportado, pareces no tener síntomas o no son suficientes para determinar que tienes coronavirus. En cualquier caso el coronavirus se presenta con síntomas leves en la mayoría de ocasiones. Si los síntomas que tienes persisten o ves que no mejoras, vuelve a autoevaluarte dentro de 12 horas, y si en cualquier caso tu estado empeora, contacta telefónicamente con tu centro de salud y en caso de emergencia al 900 102 112. Recuerda que los servicios médicos y de atención telefónica deben ser usados únicamente por pacientes que presenten gravedad. ¡Usémoslos con responsabilidad!”, dice el mensaje en caso de síntomas leves.