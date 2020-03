Objetivo: dar de comer hoy a 11.500 escolares

En Telepizza, ensalada mediterránea, «pops» de pollo y bebida; en Rodilla, sándwich caliente de jamón y queso, dos croquetas y yogurt. El primero constará de 244,4 calorías; el segundo, de 699,5. Estas serán las comidas que tendrán a su disposición hoy, a partir de las 12:00 horas, 11.500 escolares de la Comunidad de Madrid, pertenecientes a familias con pocos recursos. Así será después de que el Ministerio de Sanidad haya dado el visto bueno al plan de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para seguir sufragando los menús escolares a través de estas cadenas.

La medida ha sido muy criticada por algunos sindicatos, como CC OO, para quien no parece una buena opción y «resulta desaconsejable» ofrecer comida rápida a menores en estos días de reclusión, cuando precisamente van a poder hacer menos ejercicio. Sin embargo, Telepizza y Rodilla son las únicas empresas que han mostrado capacidad y disposición para ofrecer este menú diario. Así lo ha explicado la Consejería de Educación de la Comunidad, que, desde que el pasado día 11, cesó la actividad escolar de los centros educativos e inició actuaciones para atender a los alumnos con beca de comedor que pertenecen a familias perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI), es decir, en riesgo de exclusión social.

«Ha habido discrepancias con el Gobierno, pero lo importante es que el servicio empieza mañana [por hoy]», aseguró Díaz Ayuso . «Estamos viviendo una oleada de solidaridad público-privada porque estas empresas, a las que agradezco su apoyo, nos dan servicio integrado y digitalizado», añadió.

En un primer momento se pensó contratar a empresas de catering para adquirir los alimentos y que los ayuntamientos ayudaran en la distribución. «El miércoles 11 de marzo se remitió una carta a todos los ayuntamientos y a la Federación de Municipios de Madrid (FMM). De los 179, sólo 24 contestaron que podían colaborar, pero alguno de estos 24, bastante importante en número de habitantes, afirmó que no podrían ayudar en la distribución y que sería otro tipo de colaboración», explican.

Al fracasar esta posibilidad, Educación se reunió el jueves 12 con la Asociación de Hostelería y Restauración para que los niños pudieran comer en un restaurante cercano a su domicilio. Se pensó que debía tener un método de control de los alumnos que podían acudir a los diferentes establecimientos de restauración, «pero desde la asociación se comunicó que era imposible llevarlo a cabo». A ello se añadió otra nueva circunstancia: por Orden de la Consejería de Sanidad se cerraron los restaurantes y cafeterías ese mismo día.

Según la Comunidad, el viernes 13 se pensó en la posibilidad de distribuir a las familias una caja con alimentos no perecederos que pudieran servir para las comidas durante un determinado número de días. Para ello, se contactó con empresas de logística que se manifestaron de acuerdo en realizar la distribución. Posteriormente, se contactó con la asociación de grandes superficies de alimentación, pero, «desgraciadamente, manifestaron que en estas difíciles circunstancias les era imposible participar por el enorme esfuerzo que suponía el abastecimiento de sus asociados. No era posible acometer otras actividades».

Finalmente, la Comunidad habló con la asociación Marcas de Restauración por el gran número de restaurantes que engloba en la Comunidad de Madrid. De todas sus empresas, «solamente Telepizza y Rodilla manifestaron capacidad para acometer la actuación de alimentar a los 11.500 alumnos». Inicialmente se dio prioridad a Telepizza «por contar con un número mayor de establecimientos en la Comunidad de Madrid y considerarse que ese factor era esencial. Posteriormente se incluyo a Rodilla y se ha establecido entre ambos un instrumento de comunicación para evitar duplicidades en la entrega de menús a los alumnos», asegura Educación.

Hay que apuntar que el euro diario que estas familias pagaban por el menú escolar en condiciones normales correrá a cuenta del Gobierno regional.

Así se atenderá a las familias

¿Cómo funcionará este servicio? Miguel Justribó, director de Comunicación Corporativa de Telepizza, explica a LA RAZÓN que en esta iniciativa participarán los 97 restaurantes que la cadena tiene a día de hoy en la región. Cada familia deberá acudir a su local de referencia, en el que deberá identificarse como hogar RMI, y se les hará entrega del menú. «Lo ideal hubiera podido ser la entrega a domicilio. Todos nuestros repartidores son de plantilla, pero es imposible acudir a la misma hora en 11.000 domicilios», afirma Justribó. Del mismo modo, se trabaja estrechamente con Rodilla, sobre todo en aquellos distritos de la capital en los que la presencia de hogares necesitados es más alta.

Justribó subraya que Telepizza cumple con la estrategia alimentaria NAOS del Ministerio de Sanidad. Del mismo modo, los menús incluirán cinco variedades de pizza para celíacos. El departamento de I+D de la compañía ha diseñado una serie de menús variados y equilibrados, siempre por debajo de las 720 kcal.

«No hay detrás ningún interés económico. No vamos a entrar en cifras, pero cuando nos ofrecieron el contrato no preguntamos siquiera el ingreso que suponía. Esto no es un negocio: hablamos de 11.000 familias para las que no se encontraba solución y entendimos que era nuestra responsabilidad», afirma a este diario.

Para este jueves, Telepizza ofrecerá hamburguesa de pollo, patatas fritas y bebida. Mientras, Rodilla servirá dos sándwiches fríos, dos croquetas y fruta. La pasta boloñesa, las focaccias y, por supuesto, la fruta, también se incluiran en los menús.