La Funeraria Municipal de Madrid trabajó el martes con fallecidos por coronavirus tras recibir material

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció este jueves que la Funeraria Municipal siguió incinerando o enterrando a fallecidos por el coronavirus durante el martes, a pesar de que anunciase el lunes que se paralizaban por la falta de material para los trabajadores.

Así lo indicó en una entrevista concedida a Servimedia, donde destacó la generosidad de la Comunidad de Madrid, y de su presidenta, Isabel Díaz-Ayuso, que cedió 300 trajes y más material que “no nos estaba llegando”.

De este modo, el regidor madrileño confirma lo que habían denunciados los sindicatos de la Funeraria Municipal, que aseguraban que no habían dejado de trabajar y de tratar con fallecidos por el Covid-19 en ningún momento.

Almeida agradeció que la Comunidad entendiese la importancia del trabajo de la Funeraria Municipal e introdujese también una modificación normativa relativa a los servicios funerarios que “nos permitió poder aligerar esa presión que teníamos en ese momento y, por tanto, que la funeraria pudiera seguir funcionando”.

Este cambio en el protocolo en casos de fallecidos por coronavirus permite recoger a la víctima con un doble sudario en lugar de con una bolsa estanca, como pasaba hasta ahora, un material que escaseaba en la Funeraria.

El regidor madrileño apuntó que el material, en todo caso, “sigue siendo muy limitado”. En este sentido, hay que recordar que la empresa Servicios Funerarios de Madrid aprobó hace un par de días una inversión de nueve millones de euros para comprar material para todo el Ayuntamiento.

Por su parte, la portavoz municipal y delegada del Área de Salud y Emergencias, Inmaculada Sanz, también confirmó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la Funeraria continuó trabajando el martes.

Sanz explicó que desde el Gobierno municipal habían insistido varias veces al Gobierno central para que les dotase de material para garantizar la seguridad de los trabajadores de la Funeraria. Ante la falta de respuesta del Gobierno, “dijimos que, si no llegaban esos equipos, no estaríamos en disposición de seguir prestando servicio, porque no teníamos equipos con suficientes garantías”.

“Al cambiar el protocolo, se pudo seguir realizando esa labor”, por lo que valoró que “se dio margen de maniobra” y, además, por parte de la Comunidad, “se nos dotó de 300 monos para seguir haciendo esa actividad”. Servimedia