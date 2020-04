El espectáculo continúa en la “cuarta sala” de los Teatros del Canal

La pandemia del coronavirus no evitará que los Teatros del Canal sigan subiendo su telón. La cita, viernes, sábado y domingo, a las 18:00 horas, en su página de Facebook. La Comunidad de Madrid continúa con la programación de “La cuarta sala del Canal”, una iniciativa que tiene por objeto ofrecer al público diferentes piezas creadas por los artistas desde sus casas.

Así, hoy mismo podrá verse la aportación de Javier Limón Jr., hijo del compositor Javier Limón, que interpretará al piano su obra “3for Paco 1 for Bebo”. Además, el flamenco será el protagonista de las siguientes entregas de la Cuarta Sala del Canal con las piezas de dos singulares artistas. El sábado la cantaora Marina Heredia, junto con la guitarra de José Quevedo “Bola”, interpretará “Los Segaores", del espectáculo Lorca y la pasión. Por su parte, el domingo, la cantante Clara Montes, acompañada del escultor Javier Ayarza Haro, nos presenta la obra “Lloraré por vos”.

Se podrá acceder a estas creaciones a través de la cuenta de Facebook de los Teatros del Canal y en las cuentas de Twitter e Instagram con las etiquetas #SinSalirDeCasa, #ElCanalEnCasa y #LaCuartaSalaCanal.

“Los tiempos de crisis son, paradójicamente, momentos de gran creatividad”, afirma la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz. “Desde la Comunidad de Madrid no queremos que el deseo de crear se pierda y hemos puesto en marcha, a través de los Teatros del Canal, este escenario virtual”, añade. La acogida está siendo muy favorable, también más allá de nuestras fronteras. “Tenemos espectadores internacionales que entran a diario en esta cuarta sala del Canal”, explica la consejera, que considera que se está cumpliendo un “doble objetivo continuar con la producción artística y a la vez, tratar de aligerar un poco el confinamiento de los ciudadanos en sus casas".

Desde la Consejería se están poniendo en marcha otras muchas actividades de ocio en casa. Es el caso de #compartiendohistoria, donde los madrileños están subiendo fotos a las redes sociales de cómo llevan el día a día en sus casas, para así dejar constancia de cómo vivimos esta situación y que quede reflejado para el futuro. Se están proponiendo asimismo rutas virtuales por la Sierra de Guadarrama; visitas a exposiciones como “Gran Sur” o “David Delfín”; conciertos de las ORCAM a través de redes sociales, además de fomentar la lectura a través de los más de 4.000 títulos disponibles de manera gratuita en eBiblio. “Nada mejor que el arte y la cultura para acompañarnos en estos momentos... y para recordarnos que vamos a superar esto, y volveremos a llenar los teatros, las salas de conciertos, las librerías, las bibliotecas, los cines, los museos...”.

Blanca Li, Najarro, Coixet...

Este proyecto conjunto de la Comunidad de Madrid y los Teatros del Canal está reuniendo la creación de grandes artistas como Blanca Li, directora del centro y que fue la encargada de inaugurar “La cuarta sala” con una pieza titulada “She” con motivo del Día Mundial del Teatro. Por otro lado, el escenario virtual ha contado ya con Antonio Najarro, ex director del Ballet Nacional de España, cuya pieza “Pisando flores” tuvo una gran acogida recibiendo aplausos virtuales de seguidores procedentes de Chile o Países Bajos. Y es que “La cuarta sala” es un ejemplo de la proyección y el alcance internacional que posibilitan esta clase de iniciativas.

Isabel Coixet ha colaborado en esta iniciativa con su vídeo “Llevando medicinas a mi madre”, en el que la directora de cine recorría las calles recitando el poema de Lou Reed “We are the people”. La cantante Edith Salazar interpretó al piano su obra “Besaré tu piel”. Una propuesta diferente llegó de la mano de la intérprete de danza contemporánea María del Mar Suarez, La Chachi, que aportó una escena muy doméstica con su “Yo me quedo en bata, Mariquilla. Diálogo cuarenteno con una bata”.

“La cuarta sala del Canal” está permitiendo que los Teatros del Canal continúen con parte de sus actividades de manera no presencial y promuevan la creación artística mientras duren las medidas adoptadas para la prevención del Convid-19. La Comunidad de Madrid y los Teatros del Canal cumplen con esta iniciativa un doble objetivo de mantener el contacto con el público y ofrecer un nuevo escenario a través de Internet a creadores, actores, directores, bailarines, coreógrafos, músicos, compositores, escritores, artistas plásticos, fotógrafos o video artistas, entre otros, que cuentan así con un nuevo espacio público de expresión, intercambio, encuentro y creación.