El coste del coronavirus en Madrid: hasta 145.000 empleos perdidos

Dos meses de confinamiento supondrán una pérdida de más de 60.000 empleos; si se prolonga un mes más, estaríamos entre 108.000 y 145.000 trabajos directos e indirectos, lo que supondría entre el 5,4 y el 7,2% del empleo total de la ciudad de Madrid. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por el Ayuntamiento de Madrid sobre el impacto económico del coronavirus en la capital. “Siendo conscientes de que lo primero era salvar vidas, queríamos cuantificar cómo afectaban las medidas de confinamiento a nuestra economía, pensando en el día después”, ha explicado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, durante una rueda de prensa telemática celebrada esta mañana. Y es que muchas estimaciones no están teniendo en cuenta los ertes, las regulaciones temporales de empleo, por lo que “hemos sido bastante realistas. Habrá muchas empresas que no puedan recuperar estos puestos de trabajo”.

Pascual Fernández, del colegio de Economistas de Madrid, ha adelantado algunas líneas del análisis. Así, las grandes empresas absorberían algo más del 30% de estas pérdidas de empleo, seguidas por las pequeñas empresas, de entre 10 y 49 empleados, con el 19% del total, y las medianas, con el 17%. Mientras, las micro‐pymes y los autónomos acumularían alrededor del 16% cada uno de ellos.

Los mayores efectos totales se acumularían en la hostelería, que podría llegar a perder más de 30.000 empleos, seguida por el comercio minorista con algo más de 14.000 y los servicios de seguridad y mantenimiento de edificios con una merma de 13.600 afiliados.

Teniendo en cuenta que los shocks estarían concentrados en el tiempo durante los meses de prolongación de las medidas adoptadas, los efectos estimados estarían, igualmente, acumulados durante esos mismos periodos. Por ello, el volumen de empleos afectados podría superar el 20% de la afiliación total durante los meses de abril, mayo y junio. Las micro‐pymes y las pequeñas empresas serían las que se verían más afectadas, aproximándose al 30% del empleo afectado durante el segundo trimestre del año. Algunas ramas de actividad como la industria textil, la hostelería, o las agencias de viaje, podrían ver afectados a más de 6 de cada 10 trabajadores durante el segundo trimestre del año. Tras estas actividades, los servicios de reparación de ordenadores y aparatos domésticos, los servicios artísticos y espectáculos, o los deportivos podrían ver afectado a 1 de cada 2 trabajadores durante este segundo trimestre

Villacís ha explicado que se va a “intentar garantizar la liquidez de las empresas”, De ahí la bajada de impuestos de 63 millones, entre otras medidas. “Nuestro objetivo es que las empresas resistan. Puede que resistan tocadas. Pero una empresa que resista tendrá la capacidad de mejorar. Sería fundamental que esta liquidez llegue a las empresas”.

Miguel Ángel Redondo, delegado Economía, Innovación y Empleo, señaló que los servicios de Hostelería y comercio minorista se verían especialmente afectados. “Lo importante es mantener las empresas vivas”, ha afirmado. De ahí la necesidad, como ya ha reiterado anteriormente el Consistorio, de destinar los 420 millones de amortización de la deuda a paliar los efectos de las medidas de confinamiento. “Siempre estamos a favor de equilibrio, pero debemos flexibilizar la regla de gasto”, ha reiterado.

“Se trata de una medida que están poniendo sobre la mesa todos los Ayuntamiento de España, así como la Federación de Municipios y Provincias. La mejor forma de canalizar ese dinero es a través del Ayuntamiento, por su contacto con el comercio. Lo ha pedido Madrid, y lo pidió el PSOE cuando estaba la oposición", ha dicho al respecto Villacís. De momento, no han obtenido respuesta al respecto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. “Esperábamos más comunicación. Madrid es una de las ciudades más afectadas en todo el mundo", señaló la vicealcaldesa.

Julian Pérez, del Centro de Predicción Económica (Ceprede), ha insistido en que estamos ante “una crisis absolutamente nueva. No tenemos ningún tipo de herramienta para saber cómo va a evolucionar. Pero podemos intentar valorar esos efectos”. Así, con solo medio mes de confinamiento, el impacto económico ha sido entre el del 8 y 10% de media. “En un mes más, la caída de actividad será de entre un 16 y un 20%”, añadió. Hay que tener en cuenta que, entre las distintas ramas del “shock” económico, hay que sumar la demanda internacional: “Muchos consumidores de otros países no pueden acceder tampoco a bienes y servicios y, por tanto, no demandan nuestros productos”.