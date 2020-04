Ayuso tras las “lagrimas” de la Almudena: “no voy a misa desde los 9 años”

“No se enteran de nada, lo de la Almudena era un homenaje y cuando se rieron de esas lágrimas (las suyas durante el acto) no se dan cuenta que a mí me da igual. Vds a mí no me van a ofender nunca, porque lo más duro yo ya lo he vivido y yo no he venido aquí a pedirles permiso para pensar de otra manera distinta a la suya”, ha dicho recriminando a los diputados de Más Madrid durante el pleno de la Asamblea.

Ayuso manifestó no sentirse molesta por que el Grupo Parlamentario “se ría” de que se emocionara en la Almudena, durante la ceremonia que se celebró por los más de 200.000 muertos por coronavirus. “Ofenden a más de 12.000 familias madrileñas que no han tenido un luto, que no han podido despedirse de sus familias y que son las que se vieron representadas en la Almudena. Yo no lloro por entrar en una iglesia, porque no voy a una iglesia desde los nueve años, lloro por pensar en la cantidad de gente que se nos ha muerto, lloro por esas personas que por su fe religiosa, por sus sentimientos no han podido estar con un familiar, por todos aquellos que se ven acorralados y vulnerables”, sentenció.