Canal Street: un festival online de danza urbana

Los Teatros del Canal no interrumpen su actividad. Coincidiendo con el Día Internacional de la Danza presenta “Canal Street”. Se trata de un festival de danza urbana que podrá disfrutarse online y que tendrá lugar del 18 al 22 de mayo. Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación de “La cuarta sala del Canal”, un espacio de creación virtual impulsado por la Comunidad de Madrid para ofrecer al público creaciones artísticas durante el confinamiento.

La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ha señalado que “la danza es una de las artes escénicas que mejor expresa los sentimientos, y lo hace sin palabras, solo a través de la combinación de la música y el movimiento. En este sentido, se adapta a la carga emocional del momento de crisis que estamos viviendo”. Por ello, desde la Comunidad de Madrid “queremos ofrecer a los madrileños este novedoso festival de danza urbana online. Madrid es referente de las artes escénicas, también de la danza, y con esta iniciativa pionera lo vamos a seguir siendo durante el confinamiento”, ha continuado Rivera de la Cruz.

Así, la programación del festival “Canal Street” contará con workshops, batallas de danza y un espectáculo en directo de la compañía invitada Iron Skulls. Estas actividades se podrán seguir a través de la página web y las redes sociales de los Teatros del Canal.

Los talleres tendrán lugar los días 18,19 y 20 de mayo y estarán impartidos por tres reconocidos profesionales del sector: Marina Pravkina, especializada en Jazz; Adrián Vega, experto en Bboy y Contemporáneo y Andrea ElaMery, bailarina de Wacking, Locking y Popping. Cada workshop tendrá una duración aproximada de una hora y se podrá ver a través de las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de los Teatros del Canal.

El jueves 21 de mayo será el turno de la competición de danza urbana Canal Street Battle. El evento estará presentado por Kaos, de la compañía Umami DT, que dará paso a las actuaciones de los bailarines y a las rondas de la batalla. El jurado que elegirá a los finalistas estará formado por tres reconocidos jóvenes cuyas carreras se han centrado en la danza urbana: Lydia Riobo, bailarina de origen cordobés formada en Francia; Diego, de la Compañía Frantics, residente en Berlín y con gran proyección en Europa por sus creaciones contemporáneas a través de la danza urbana; e Idoia, una de las mejores bgirls del panorama nacional, con formación en todas las disciplinas urbanas.

Para finalizar, el 22 de mayo, la compañía invitada, Iron Skulls estrenará su espectáculo “Sinestesia”, una visión de un presente postapocalíptico en el que los habitantes utilizan la danza como lenguaje y llevan máscaras para poder respirar.

Se podrá acceder a todas estas actividades a través de la cuenta de Facebook de los Teatros del Canal y en las cuentas de Twitter e Instagram con las etiquetas #SinSalirDeCasa, #ElCanalEnCasa y #LaCuartaSalaCanal.

Emisiones desde el 27 de marzo

Desde su estreno el pasado 27 de marzo, “La cuarta sala del Canal” está permitiendo que los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid continúen con parte de sus actividades de manera no presencial y promuevan la creación artística mientras duren las medidas adoptadas para la prevención del COVID-19.

De esto modo, este proyecto está reuniendo la creación de grandes artistas como Blanca Li, directora del centro y que fue la encargada de inaugurar “La cuarta sala” con una pieza titulada “She” con motivo del Día Mundial del Teatro. Por otro lado, este escenario virtual ha contado con Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de España, cuya pieza Pisando flores tuvo una gran acogida recibiendo aplausos virtuales de seguidores procedentes de Chile o Países Bajos. Y es que “La cuarta sala” es un ejemplo de la proyección y el alcance internacional que posibilitan esta clase de iniciativas.

También Isabel Coixet ha colaborado con su vídeo ‘Llevando medicinas a mi madre’, en el que la directora de cine recorría las calles recitando el poema de Lou Reed “We are the people”. La cantante Edith Salazar interpretó al piano su obra “Besaré tu piel”. Una propuesta diferente llegó de la mano de la intérprete de danza contemporánea María del Mar Suarez, La Chachi, que aportó una escena muy doméstica con su “Yo me quedo en bata, Mariquilla. Diálogo cuarenteno con una bata”.