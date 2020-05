Madrid planta cara a Celaá: “No es competencia suya” que la “vuelta al cole” sea con 15 alumnos por clase

La Comunidad de Madrid ha mostrado su malestar por el hecho de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, haya avanzado una “vuelta al cole” en el mes de septiembre con la mitad de alumnos y un máximo de 15 alumnos por aula, si no hay vacuna (como parece previsible que ocurra), sin consultar previamente a las comunidades autónomas, que “son las que gestionan la educación”.

“Agradeceríamos no enterarnos por la prensa de estas opciones... cuando lo efectivo y normal sería primero informar a las comunidades autónomas en las reuniones sectoriales”, han asegurado fuentes de la consejería de Educación. Es más, consideran que “no es competencia del Ministerio determinarlo, salvo que para entonces sigamos en estado de alarma y el Gobierno pueda seguir gobernando a través de órdenes ministeriales”. Creen que “lo puede proponer, pero no puede obligar a las autonomías, no es su competencia”

La Comunidad de Madrid ya ha manifestado su deseo de que los alumnos de todas las etapas educativas vuelvan a las aulas en el mes de junio, y así lo ha pedido al Gobierno, pero “nosotros queremos ante todo, condiciones de seguridad para la comunidad educativa”.