Madrid: las terrazas ampliarán espacios y horarios, pero con límites acústicos

La Comisión de Terrazas, reunida tanto ayer como en la mañana de hoy, ha redactado un documento en el que se recogen las principales medidas que tomarán estos establecimientos con vistas a una futura desescalada. Así lo ha anunciado Begoña Villacís en su cuenta de Twitter.

La Comisión de Terrazas aprueba medidas para garantizar la salud y el buen uso del espacio público:



✅Ampliación de espacios gracias a bandas de aparcamiento y zonas terrizas

✅Ampliación de horarios de acuerdo con la sentencia del TSJ

✅Adaptación del Decreto 40/2019 de la CAM

Entre otros puntos, Villacís ha destaco que “se va a ampliar” el espacio de las terrazas a las bandas de aparcamiento y a “zonas terrizas”, algo que se desarrollará en coordinación con el área de Movilidad. Del mismo modo, se va a facilitar la implantación de sentencia de julio de 2018 del TSJ de Madrid, por la cual se permite “ampliar su horario”, “pero cumpliendo los límite”.

Además, la vicealcaldesa ha hecho hincapié en los niveles de ruido,n ya que una de las “preocupaciones” del Consistorio es la de no “perjudicar” la convivencia vecinal. Así, las terrazas podrán contar con música ambiente “mientras no se superen los 80 decibelios”. “Esta convivencia no va a verse alterada porque va a haber menos clientes”, ha insistido.

“Son medidas clave a la hora de determinar que el hostelero levante o no la persiana”, ha afirmado Villacís. De ahí que el Ayuntamiento ya haya aplicado el 25% de reducción de tasas sobre estos establecimientos.