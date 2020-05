Madrid tilda de “chapuza” la “invención” de la fase intermedia del Gobierno, que cambia las “reglas del juego”

Ante las informaciones que apuntan a que el Gobierno central estaría planteando para la Comunidad de Madrid un paso intermedio en la desescalada, o “fase 0,5”, como el planteado por Cataluña, el Gobierno regional ha manifestado su rechazo a esta medida, tildándola de “chapuza” y acusando al Gobierno de “inventarse” una fase intermedia.

El Gobierno regional considera que la fase intermedia propuesta desde el ministerio de Sanidad no se ajusta a lo establecido en la orden gubernamental y supone cambiar las “reglas del juego” cuando la región cumple, a juicio de la administración regional, con los requisitos para pasar a la fase 1, al entender que cumple con “todos los parámetros” marcados.

Además, se critican que con esta fase “inventada”, mientras las terrazas permanecerán cerradas, se mantendrá la prohibición de viajes a segundas residencias y la imposibilidad de celebrar reuniones de más de 10 personas, con la fase 0′5 se permitirían celebrar espectáculos culturales con menos de 20 personas en lugares cerrados y con menos de 200 si son al aire libre. Además, se permitirían los mercados al aire libre con un límite de aforo de un tercio del habitual o los velatorios con 10 personas en espacios cerrados y 15 en espacios al aire libre, lo que es visto como una incongruencia desde el Gobierno de Madrid, que generará “confusión” en los ciudadanos.

La Comunidad de Madrid también han remarcado que el Gobierno central “siempre” habló de cuatro fases y no entiende por qué “cambia las reglas del juego a mitad de partido”, algo que tildan de “improvisación” y chapuza" que no viene recogida en la propia orden ministerial, que detalla “explícitamente” que no hay fases intermedias, según recoge Europa Press.

“Los baremos de Madrid y Cataluña no son comparables”

Además, desde la Comunidad de Madrid recalcan que los datos tampoco permiten “emparentar” la situación de la región con Cataluña en lo relativo a esta fase intermedia planteada, al presentar baremos que no son comparables. Por ejemplo, exponen desde el Ejecutivo autonómico que Cataluña, con datos de hoy, presenta el triple de casos positivos PCR (151) que Madrid, que tiene 49 nuevos infectados. Además, aluden el incremento de confirmados en Cataluña es de 0,27 por ciento, frente al 0,07 por ciento de la Comunidad de Madrid, siendo la media de España en el día de hoy de 0,24 por ciento.

Respecto a la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la Comunidad de Madrid agrega que tiene una tasa del 38,18 por el 44,85 de Cataluña. Según los datos del Ministerio de Sanidad, entre el 8 y el 15 de mayo Cataluña ha tenido un 78,7 por ciento más de nuevos ingresos en UCI respecto a Madrid y, por otro lado, Cataluña ha registrado un 32,2 por ciento más de nuevos ingresos en hospitalización respecto a la región madrileña.

Además, según informa Europa Press, enfatizan que Cataluña ha tenido un 60 por ciento más de nuevos fallecidos respecto a la Comunidad y la autonomía catalana ha registrado 180 por ciento más de nuevos casos positivos por PCR respecto a Madrid. Respecto al número de pacientes curados por 100.000 habitantes, la tasa de la Comunidad de Madrid es de 603,28, con lo que “casi duplica” a la de Cataluña, que es de 336,8.