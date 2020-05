Sánchez a las preguntas de Ayuso: “Paso la palabra al presidente de Castilla y León”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz ayuso, se siente ignorada por el Gobierno central. En las conferencias de Presidentes autonómicos “nos escoran”. “Ayer ya ni siquiera le trasladé propuestas, porque normalmente no atiende, solo le dije: Presidente, yo sólo necesito que me conteste esta vez. Llevo diez videoconferencias haciendo propuestas y preguntas y nunca me ha contestado, yo sólo le pido que me diga quién está detrás del informe (que rechaza el paso de fase de la Comunidad), por qué no se le da a Madrid y dónde puedo ver los informes de otras autonomías para comparar y comprender qué ha pasado. Y su respuesta fue: paso la palabra al presidente de Castilla y León”, ha dicho en una entrevista en el programa de Ana Rosa.

Ayuso se ha quejado de que “no hay interlocución” con el Ejecutivo para explicarle que “Madrid necesita salir”. Y lamentó que la imagen que se está dando de la Comunidad es la de una “sanidad tercermundista”. “El Gobierno de España me está haciendo a mí la oposición y no al revés; el PSOE tiene a Madrid en el punto de mira político e ideológico ”, sentenció.

La presidenta regional cree que “si es verdad que me falta material, que nos ayuden; necesito que nos expliquen todo y que no cambien de criterio cada semana”. En su opinión, las fases “no están bien diseñadas”y se ha mostrado en contra de las franjas horarias "porque cada uno tiene su forma de vida”. Cree que Madrid está preparada para pasar de fase partiendo de la idea de que la Comunidad puede llegar a las 20.000 pruebas PCR, se está facilitando mascarillas y se van a poner en marcha campañas de prevención. Del mismo modo justificó que no hayan abierto algunos centros de salud todavía por el hecho de que, algunos son tan pequeños, que no se pueden establecer “circuitos covid” para los pacientes con síntomas que acuden.

Díaz Ayuso defendió la necesidad de recuperar la normalidad manteniendo el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la flexibilización horaria a la hora de acudir a los puestos de trabajo porque “si para Madrid, se para España: aportamos el 20% del PIB”, recordó.

El PSOE pide crear una comisión para la reconstrucción

Por otra parte, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado la solicitud de creación de una Comisión de Estudio para la Reconstrucción Social y Económica de la Comunidad de Madrid, al igual que se ha hecho en el Congreso de los Diputados. Según el portavoz socialista en la Cámara de Vallecas, Ángel Gabilondo, “pensamos que este es un buen camino institucional para afrontar, entre todos, la crisis del covid y sus consecuencias”. El portavoz socialista propone que durante dos meses haya comparecencias de expertos y personas implicadas directamente en la resolución de problemas derivados de la crisis (sindicatos, patronal, empresarios...) que hagan propuestas.

Hoy hemos registrado en la @asambleamadrid la solicitud de creación de una Comisión de Estudio para la Reconstrucción Social y Económica de @ComunidadMadrid. Pensamos que este es un buen camino institucional para afrontar, entre todos, la crisis del #Covid_19 y sus consecuencias pic.twitter.com/tkD2Fi2Fvs — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) May 18, 2020

Hasta ahora la presidenta regional se había negado al pacto propuesto por el PSOE con el argumento de que “no pacto con el desastre”, a diferencia de su socio de Gobierno, Ignacio Aguado, que sí ve la conveniencia de sentarse con los socialistas y con otras fuerzas políticas para afrontar la salida de la crisis económica y social provocada por el covid-19.