Los médicos que hicieron su trabajo gracias a los VTC: “Os habéis expuesto igual que nosotros”

"Estos meses han sido duros. Los profesionales de Atención Primaria hemos pasado por momentos nunca antes vividos (...) En todo momento, los profesionales de Uber estuvieron trabajando codo con codo a nuestro lado, pasando algo de miedo o respeto, pues en muchas ocasiones sabían que íbamos a domicilios de pacientes que eran enfermos afectados por el Covid-19″, afirma María, médico del Centro de Atención primaria Huerta de los Frailes, en Leganés. “Roberto, el conductor, nos ayudaba a ponernos y quitarnos los EPI, llevaba de todo en el coche para echarnos una mano, ha formado parte del equipo todas estas semanas y sin su ayuda no podríamos haber llegado a tantos hogares”, dice por su parte María José, del Centro de Salud San Juan de la Cruz en Pozuelo. “Os habéis expuesto al contagio tanto o más que nosotros, y siempre con una sonrisa o unas palabras de ánimo para ayudarnos a empezar el dia. ¡Vosotros sí que sois héroes!”, asegura Julia, del Hospital Universitario La Paz.

Estos son algunos de los 80 testimonios de personal sanitario recopilados por Uber Medics, el servicio que, solo en Madrid, ha donado más de 23.000 viajes de forma gratuita para el personal sanitario desde que estalló la pandemia del coronavirus. Unos traslados que no se han limitado a los centros médicos, sino que también se han extendido a hogares de personas enfermas. Entre los chóferes y los profesionales ha nacido un vínculo tras dos meses de viajes en los que el único objetivo era salvar vidas.

Se trata de un proyecto que nació en España, debido a que era uno de los países más castigados por la pandemia, y después fue implementado en el resto de países en los que opera Uber. Así, a nivel global, la compañía ha donado más de 10 millones de viajes.

Algunos de los conductores se han especializado en estos servicios. Es el caso de Edilson Orlando Bermúdez, en Servicar durante tres años, y que lleva dos trabajando con Uber. "En el último mes he hecho más de 300 viajes para enfermeros y médicos, ningún paciente. Mi papel ha sido llevar a estos profesionales sanitarios a cuidar de enfermos que no podían moverse de casa y, por supuesto, tampoco pisar el hospital. Personas mayores, con caídas, con heridas abiertas, enfermos de corazón, problemas de todo tipo… salvo coronavirus. Ellos son los otros enfermos de esta crisis que también necesitaban ser atendidos”, explica Edilson.

En su caso, ha trabajado fundamentalmente para el Centro de Salud de Reina Cristina, 22, en el barrio de Madrid que cuenta con mayor concentración de personas ancianas. “En esta zona, los enfermeros y doctores ya hacían multitud de visitas a domicilio, normalmente en su coche particular o andando. Entre cada domicilio a veces hay 600 metros; otras, un kilómetro. Algo que de normal ya es incómodo, al sumarle todo el equipo de protección por coronavirus, la lluvia o el calor en función del día… se hacía insostenible”, afirma el conductor. De esta forma, han llegado a realizar 18 visitas en las mañanas y 25 por la tarde. “Han sido tantas las horas con casi siempre las mismas personas, que he compartido con ellos la alegría de saber que había enfermos que se recuperaban, y la tristeza de perder pacientes… “.

¿En algún momento temieron por su salud? “Los enfermeros y doctores son muy estrictos con el protocolo de salud y protección. Por eso, aunque al principio sí que estuviera preocupado por mi salud, ahora me siento tranquilo. Ellos se cuidan y también cuidan de ti", asegura Edilson.

“Fue de un día para otro, y dije que sí sin dudarlo. Cuando nos preguntaron si queríamos hacer traslados de personal sanitario desde centros de salud a domicilios de personas enfermas, no titubeé”,afirma por su parte Hasen Laamarti, conductor de VTC que ofreció su servicio en el Centro de Salud de la Alameda de Osuna y en la zona de Barajas. "Nos proporcionaron todo lo necesario para nuestra protección y la de los sanitarios: alcohol, mascarillas, guantes y desinfectantes. Empezamos el 16 de marzo y calculo que llevaré unos 250 viajes en este tiempo. Al principio, 15 o 20 trayectos cada día que, por suerte, ahora pocas veces sobrepasan los 10″.

Hasen recordará para siempre el que, seguramente, sea el día más feliz de su carrera profesional. Han sido tantos los viajes y tan grande la amabilidad de los profesionales sanitarios, que me siento uno de ellos. Un día fueron ellos los que me aplaudieron. ‘Tú también eres un héroe, Hasen’, me dijeron”.