Ayuso denuncia la «corrupción en cascada que come las entrañas al PSOE»

El último pleno del periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid ha sido escenario de un duro enfrentamiento entre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y las principales portavoces de la oposición, Mar Espinar (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid). En un clima cargado de acusaciones cruzadas, la corrupción fue el eje central de los reproches políticos, en un debate que dejó al descubierto el elevado nivel de crispación. La intervención más contundente de la presidenta madrileña estuvo marcada por sus palabras contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. Díaz Ayuso denunció una «corrupción en cascada que se come hasta las entrañas del PSOE» y acusó a los socialistas de intentar «tapar su montaña de escándalos con casos de particulares». En alusión directa a las críticas recibidas sobre la financiación del ático en el que reside, la dirigente del PP ironizó en respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar: «Me la imagino ensayando delante del espejo diciendo: “Voy a decir lo del ático, que es nuevo, a ver si la sorprendo’”», se mofó.

Ayuso fue más allá, asegurando que el PSOE madrileño «le debe el puesto a Juan Lobato» y criticó que las decisiones en la federación autonómica se tomaran en base a directrices impuestas desde La Moncloa. También apuntó a la figura de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, acusándole de haber pactado con EH Bildu y Carles Puigdemont «a través de un salvadoreño», sugiriendo oscuros acuerdos en la sombra para mantener a Sánchez en el poder.

«Han utilizado las instituciones, han hundido RTVE, han colonizado la universidad pública con afines del PNV y Bildu para que no rompan el Gobierno», denunció Ayuso, quien también se refirió al «epicentro de la corrupción» en Navarra, en alusión a pactos políticos con formaciones independentistas.

La réplica socialista no se hizo esperar. Mar Espinar cargó con dureza contra la presidenta de la Comunidad, recordando que en su partido «los corruptos no tienen cabida» y poniendo como ejemplo la salida de Santos Cerdán de la dirección del PSOE. En contraste, Espinar aseguró que en el PP «la corrupción se premia»: «Ahí tiene a Rato, a Granados, a Bárcenas…». La portavoz socialista también aludió directamente al entorno personal de Ayuso. Cuestionó cómo se ha pagado el ático en el que vive, así como el papel de su pareja y las investigaciones judiciales. Además, acusó al Gobierno madrileño de asfixiar financieramente a las universidades públicas mientras «paga la barra libre a los chiringuitos expendedores de títulos». Desde Más Madrid, Manuela Bergerot reforzó las críticas a Ayuso afirmando que su gestión está marcada por una «triple corrupción»: la del entorno familiar, la sanitaria y la educativa. «Después del caso del novio vendrán el caso FP, el caso Patio, y los que quedan», advirtió.

Bergerot recalcó que Más Madrid no tolera ningún tipo de corrupción y aseguró que su partido mantiene una «ética pública sagrada». «Con nosotros no cuela. Nosotros no hemos venido a la política para recibir comisiones ni mordidas, ni de Acciona ni de Quirón», sentenció.

La sesión también dejó espacio para ataques ideológicos. Ayuso acusó a la izquierda de defender el «pornofeminismo» y preguntó irónicamente si pedirán el voto del exministro Ábalos para una futura ley que busque abolir la prostitución. Insinuó además que se han utilizado métodos propios de las «cloacas del Estado» y mencionó incluso un «USB escondido en los bajos» de una actriz porno para urdir tramas políticas. Por su parte, Bergerot acusó a la presidenta de desviar el debate sobre problemas reales como la vivienda y la sanidad, asegurando que en Madrid hay ya «un millón de personas en listas de espera» y que no se ha aplicado la Ley Estatal de Vivienda.

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, también intervino para acusar directamente a Pedro Sánchez de encabezar un «culebrón mafioso, cutre y pornográfico» y aseguró que «ni habrá personal ni medios suficientes para investigar todos los escándalos» del PSOE. En su opinión, se trata de una «corrupción de Estado» en lo económico, lo político y lo moral. Desde la bancada popular, Carlos Díaz-Pache denunció que el PSOE «ha perdido su dignidad por mantener el poder» y comparó la deriva del sanchismo con el «peronismo ibérico y el chavismo patrio».

El pleno de la Asamblea concluyó con la aprobación de una reforma del Estatuto de la Cámara Se amplía la posibilidad de voto telemático en el caso de acogimiento y adopción, muerte o enfermedad muy grave de parientes en primer grado de consanguinidad, en el caso de que a los senadores les coincida con votaciones en el Senado.