Higueras se “desvincula” de la construcción política de Más Madrid

La coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha anunciado este sábado su desvinculación del partido municipal para su reconstrucción política y ha señalado que seguirá trabajando con Más Madrid desde la "independencia".

“A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de participar en política institucional y siempre lo he hecho desde un perfil independiente, apartidista, no apolítico. Quiero transmitiros mi decisión de continuar trabajando así en el grupo municipal Más Madrid”, ha anunciado Higueras a través de su cuenta personal de Twitter.

Ha señalado que la vocación con la que nació Más Madrid -durante el mandato de la ex alcaldesa Manuela Carmena, denominado Ahora Madrid- “no era convertirse en un partido político”.

“Estoy convencida de que la nueva política está más fuera que dentro de los partidos políticos, y que no son la única, ni a veces la mejor opción, para que la ciudadanía recupere la confianza en nuestro sistema democrático e institucional”.

Sin embargo, ha señalado que Más Madrid contará con su "absoluto compromiso" ya que el grupo "siempre" se ha caracterizado por "el respeto a la pluralidad de todos sus integrantes, sin los corsés que imponen los aparatos de los partidos" y se ha mostrado convencida de que "eso no va a cambiar".

"Mi trabajo está totalmente volcado en el grupo municipal de Más Madrid, de acuerdo con los compromisos adquiridos, y donde voy a seguir trabajando, desde la independencia, por el proyecto que compartimos de reconstrucción de la sociedad madrileña tan golpeada por la crisis", ha señalado en el comunicado.

Higueras ha reiterado que cree en “otras formas de hacer política” con una organización “transversal, participativa y democrática” donde las “diferencias sumen” y fue con esa convicción con la que se incorporó en 2019 a la candidatura municipal de Manuela Carmena. “Con esta creencia continuaré trabajando en el grupo municipal, al margen de la construcción del partido”, ha reiterado.