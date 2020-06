Vox apunta a Cs y Podemos como responsables del “geriatricidio”

La guerra política a cuenta de la gestión que se ha hecho de las residencias durante la crisis del Covid-19 se recrudece entre Vox, Cs y Podemos. Vox habla de «geriatricidio» y señala con el dedo al consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero (Cs) como responsable de lo ocurrido en los centros de mayores durante la pandemia y, por extensión, al vicepresidente del Ejecutivo central Pablo Iglesias, como máximo representante del Gobierno de España en política social.

Ya hace días que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, pidió la dimisión de Reyero y ayer insistió en su reprobación. Su argumento es que éste conocía en qué estado estaban las residencias y lo tenía que haber denunciado». Más aún, «si estaba en desacuerdo con un protocolo, tenía que haber dimitido inmediatamente, no hacerlo es asumir que ese protocolo se ejecute». Por es criticó su «grandísima irresponsabilidad» porque «por miedo a la opinión pública no tomó decisiones». Monasterio cree que si Reyero «hubiera hecho bien su trabajo y a tiempo», no hubiera sido necesaria la intervención tan «invasiva» del consejero de Sanidad. Pero también dejó claro que «es la presidenta la que tiene que tomar las riendas» si hay un enfrentamiento entre dos consejerías. Es más, creyó justificado pedir la dimisión a ambos si hubiera razones. De momento, mientras se pone en marcha o no una comisión sobre residencias en la Asamblea de Madrid, Vox ha hecho una solicitud de amparo al Defensor del Pueblo para que investigue qué ha pasado en las residencias en las que han muerto más de 6.000 personas durante la crisis sanitaria.

El vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, no ocultó su malestar con Vox, después de arremeter contra su consejero. «Ayer Pablo Iglesias nos llamó criminales y hoy Rocío Monasterio nos acusa de asesinar a ancianos. Es impresentable, ofensivo y aberrante. No todo vale, señores de Vox y de Podemos», dijo molesto a través de las redes sociales.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ya había encendido los ánimos el día anterior y ayer continuó con el debate al insistir en las posibles consecuencias legales que puede tener lo ocurrido en las residencias en Madrid. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros recordó que fue el propio consejero de Cs el que aseguró que era «inmoral» y «eventualmente ilegal» que no se permitiera a los mayores el traslado a las residencias. «Hay muchas cosas que se tienen que terminar de saber, es extremadamente grave que desde dentro del Gobierno se esté denunciando no sólo una inmoralidad, sino que el propio consejero apuntaba a que eso debe ser ilegal y que lo ilegal, lógicamente, se debe perseguir». Pero, después, eludió toda responsabilidad sobre este asunto: «Modestamente, creo que cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación en el marco de nuestras competencias», informa Ep.

En la Asamblea de Madrid, Cs pidió expresamente que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendiera al consejero Reyero independientemente de que fuera de su partido o no. Su portavoz en la Asamblea, César Zafra, manifestó que «no es momento de reprobaciones» y se mostró comprensivo con Reyero «porque explicó algo que los madrileños debían saber». Mientras, Más Madrid cree que solo hay una explicación para que Ayuso no cese al consejero de Sanidad, como pide la izquierda en bloque: «O bien aprueba el abandono criminal de los mayores o bien se encuentra paralizada por miedo a posibles delitos», dijo su portavoz, Pablo Gómez. El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, dijo que su partido no se opondrá a que haya una comisión sobre residencias pero los populares quieren que se amplíe a cuestiones como la gestión de la crisis sanitaria, el 8-M o los cambios en la fase de la desescalada.