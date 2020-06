Almeida, ante su próxima declaración por el 8-M: “No teníamos la información de otras Administraciones”

La juez Carmen Rodríguez-Medel citará al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para que informe sobre los “eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo” y si algún acto así fue “suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el covid-19”.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Martínez-Almeida ha asegurado que su Ayuntamiento no contaba "con la información de la que se podía disponer en otras administraciones” sobre la Covid-19, con vistas a autorizar o denegar eventos multitudinarios. Con todo, el regidor ha adelantado que la Corporación municipal "va a cooperar, como no podía ser de otra manera”. “No tenemos ningún temor a que se puedan producir algún tipo de imputaciones en el Ayuntamiento de Madrid”, ha añadido, pues el Consistorio, "obviamente, no tiene competencias en el ámbito del orden público”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid incluye en su requerimiento información sobre eventos “deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros”.