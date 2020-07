Ayuso promete adelgazar su Gobierno si antes Vox apoya los Presupuestos

Madrid necesita tener unos presupuestos para abordar la reconstrucción tras la pandemia y, para que se puedan negociar, el gobierno de coalición PP-Cs necesita el apoyo de Vox, que ya había anunciado que, sólo iba a sentarse a negociar las cuentas madrileñas si se reduce el gasto político ineficaz. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido adelgazar su gobierno y cumplir con las exigencias de los de Abascal si previamente apoyan los Presupuestos para la Comunidad de Madrid y no a la inversa.

“Échenos una mano, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos y mi compromiso es que todo aquel gasto ineficaz y si hay posibilidad de reducir consejerías, administración pública y demostrar que con esto vamos a ofrecer una administración más eficaz, le doy mi palabra de honor de que lo reduciré”, ha dicho la presidenta madrileña en la sesión de control al Gobierno en respuesta a Monasterio.

Ahora bien, Ayuso también ha dejado claro que el momento actual no es el adecuado para adelgazar la Administración. “Es cierto que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde ha de imperar la austeridad y debemos procurar una prestación eficaz, pero en este momento nuestros consejeros están soportando una carga extraordinaria de trabajo y no creo oportuno abrir una crisis dentro de otra en un momento como este porque no es bueno para nadie”. Entre otras cosas porque los consejeros “están tomando decisiones vitales para todos los madrileños”.

Ayuso ha admitido que durante su gobierno se han creado nuevas consejerías (13 en total), al igual que en otros gobiernos de coalición, pero “no se han duplicado competencias, seguimos siendo una administración muy austera”. De hecho, detalló que la ratio de alto cargo respecto al PIB es la más baja de toda España. Y ahondó en más detalles: de 2007 a 2011 se redujeron 19 entidades públicas y 83 órganos colegiados; de 2012 a 2015 afectó a 16 entes; y de 2015 hasta ahora, otros 15, según explicó en la sesión de control al Gobierno. Y aún dio más detalles: “los sueldos están congelados en este gobierno desde hace diez años y los diputados también tienen en proporción los sueldos más bajos de toda España”.

Monasterio exigió a Ayuso que cumpla con los acuerdos entre PP, Cs y Vox, de los que ahora se cumplen un año y que permitieron el Gobierno de Díaz Ayuso tras la firma de 155 medidas entre las tres formaciones y en el que se recoge el compromiso de desmontar partidas de gasto público ineficaces. “¿Hasta donde llega su preocupación por la economía y por los madrileños? La única libertad que impera es la suya para gastar a cargo del contribuyente. Deje de hacerse la víctima y cumpla sus acuerdos”, ha exigido Monasterio. “Se refugian en la situación económica para no hacer nada y mantener las ideas de la izquierda”, dijo.

