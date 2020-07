El Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) mantiene la barbacoa para jóvenes pese al brote de ayer

Una barbacoa para jóvenes organizada por el Ayuntamiento de Ciempozuelos, de Madrid, está generando polémica acerca de si es oportuna o no su celebración, sobretodo desde ayer, cuando la Comunidad de Madrid informaba de que se había comunicado al Ministerio de Sanidad tres nuevos brotes con casos positivos en tres localidades de la región, uno de ellos, con 7 casos y 27 contactos en seguimiento, detectado en las localidades de San Agustín de Guadalix y Ciempozuelos, en sendas fiestas de amigos, según indicó la dirección General de Salud Pública de la Comunidad.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Raquel Jimeno, en declaraciones a Telemadrid esta misma mañana, confirmaba que la barbacoa se mantiene, “porque es para un grupo de 15 jóvenes” y reconocía que “el cartel ha dado lugar a confusión”, ya que se podía leer en caracteres tipográficos destacados el mensaje “Ven con hambre, mascarilla y ganas de fiesta” y aunque también ponía entre paréntesis y en mayúsculas, “plazas limitadas”, no se indicaba el límite de las mismas, lo que ha provocado la polémica. No obstante, admitió que “en cualquier caso nosotros no tenemos ningún problema en tener que suspender esa actividad o cualquier otra” si hay algún problema y “desde Sanidad nos dicen que existe un problema”.

Además, en un mensaje publicado ayer en su cuenta de una red social, comunicó que ante “las dudas y preocupación por el anuncio de esta actividad del centro joven”: “Es una actividad del centro joven. Como se ve en el cartel el aforo es limitado. Las plazas máximas que se ofertan son 15. Y es en un espacio abierto. Es previa inscripción y como en otras actividades de juventud e infancia se toma la temperatura al entrar. Se cumplirán las normas sanitarias de seguridad contra el COVID-19 como es natural. Por ejemplo la mascarilla salvo momento de la consumición. Los adultos podemos estar sentados en una terraza con muchas más personas. Los jóvenes también pueden tener su espacio con mucho más control”.

La alcaldesa justificaba la celebración de la barbacoa por el fin de los botellones. “Desde hace cuatro fines de semana hay un dispositivo especial que ha permitido terminar con los botellones masivos que se celebraban en distintos puntos del pueblo. Se ha echo precisamente por la conciencia de la situación que vivimos y por el excesivo ruido y suciedad que generaban. Algunos padres nos pedían alternativas. Esta actividad es otra cosa muy distinta. Cierto es en cualquier caso, que el cartel puede dar lugar a confusión. Pero si se pide información se dan todas las indicaciones que os expongo. Un saludo”.

En cuanto al brote del que se informaba ayer, escribía esta mañana que la Directora del Área Asistencial de la Comunidad de Madrid a la que corresponde Ciempozuelos “me ha trasladado que en Ciempozuelos NO tienen registrado ningún brote ni están haciendo rastreo de ningún caso por coronavirus. Desde el área asistencial desconocen por qué se asocia a Ciempozuelos y nos trasladarán más información cuando la tenga. Quiero trasmitiros también tranquilidad y evitar las especulaciones para mejor colaboración de todos”, según se podía leer esta mañana en su cuenta de la red social.

Por su parte, según informa Europa Press, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han precisado que no es necesario informar a los ayuntamientos de este tipo de brotes ya que está acotado a un grupo de personas; en todo caso, se informa si afecta al conjunto de la población y si el problema fuera comunitario.