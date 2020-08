Reinventar la rutina educativa

Dejamos atrás los seis meses más extraños de nuestra historia reciente, al menos en el ámbito educativo, donde docentes, padres y alumnos han tenido que reinventar su rutina educativa. Pensábamos que durante las vacaciones se resolvería el problema, que en septiembre todo volvería a la normalidad, pero la realidad es tozuda y, a menos de dos semanas para comenzar el curso, tenemos casi los mismos argumentos que en marzo pasado para no iniciarlo.

Sin embargo, aquí estamos; La Comunidad de Madrid pretende presentarnos un plan la próxima semana, días antes de una crucial reunión a nivel estatal junto con el resto de Comunidades Autónomas, y con una huelga educativa convocada para el inicio de curso.

A nuestro entender, la educación pública merece un mayor respeto, de igual manera por unos que por otros. Pues tanto el Ministerio como la Comunidad deberían haber propuesto medidas ambiciosas desde el pasado mes de junio; esperábamos bajada de ratios, más docentes en los centros, material y personal sanitario adecuado… y no el goteo informativo que hemos tenido que soportar este verano. Para ello, deberían haberse sentado a negociar en serio con los sindicatos, algunos de los cuales, han convocado en Madrid paros durante el mes de septiembre.

CSIF Educación Madrid opina que esta convocatoria de huelga no va a resolver el problema y, aunque legítima, no beneficiará en nada a la Educación Pública. Sin embargo, gracias a nuestro compromiso en todas las Comunidades autónomas, no descartamos ésta u otras medidas de presión, tanto para Madrid, como a nivel nacional, si las Administraciones educativas siguen insistiendo en iniciar el curso escolar como si no hubiera pasado nada. Nuestra posición definitiva quedará fijada en breve, una vez escuchados todos los planes de la Administración, priorizando, en todo momento, la seguridad y la salud de nuestros docentes y alumnos.