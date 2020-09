Sólo 18 profesores de los 1.500 a los que se les ha repetido la prueba Covid-19 en Madrid han dado positivo

Según ha confirmado el consejero de Educación, Enrique Ossorio, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, tan sólo 18 profesores han dado positivo por Covid-19 en las pruebas PCR, con los resultados de las primeras 1.500 PCR realizadas a los docentes que dieron positivo en los test serológicos que se están realizando al personal docente de la Comunidad de Madrid. Ossorio ha detallado que de las pruebas serológicas que ya se han llevado a cabo, un total de 95.000, aunque se superarán las 100.000, han sido 3.000 las que han dado positivo. “La buena noticia es que conocidas la mitad de esas PCR solo hay 18 positivos”, ha declarado, al tiempo que ha indicado que esto podría suponer que finalmente los contagiados serían en torno a 40. El titular de Educación ha reconocido que la primera cifra ofrecida, 2.000 positivos en la primera ronda de pruebas, había causado “preocupación”. “Es bueno que sepamos que el dar positivo en las pruebas de anticuerpos está diciendo que ha podido estar expuesto a la enfermedad, que lo ha pasado, pero luego hay un PCR para confirmarlo”, ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press.

En estos momentos, el Ejecutivo autonómico ha llamado a 105.000 docentes, lo que supone casi el 90 ciento, y ahora se encuentra realizando pruebas a aquellos docentes que se han incorporado nuevos a los centros como consecuencia de las nuevas contrataciones. Además, ha informado de que este martes ya comenzaron a realizar las pruebas a los alumnos de Educación Especial.

Por otra parte, el consejero de Educación, ha calificado de “gran éxito” el inicio de este curso teniendo en cuenta las “circunstancias tan complicadas” provocadas por el coronavirus, y las pocas incidencias que ha habido en determinados centros educativos. El consejero de Educación ha señalado que el “éxito” con el que se ha desarrollado este inicio de curso se lo debe también al trabajo “ímprobo” de directores y docentes.

“Creo que es un gran éxito”, ha dicho Ossorio, quien ha recordado que este año hay 16.500 alumnos más que el año pasado, y que la Comunidad ha realizado una bajada “histórica” de la ratio hasta los 20 alumnos por aula. Ha informado de que hoy han comenzado el curso “sin incidentes graves” en ningún centro 243.769 alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, de los que 136.500 estudian en algunos de los 345 institutos públicos de Educación Secundaria.

La situación en los centros educativos de Madrid capital ha sido de total normalidad, al igual que en la zona Este y Oeste, ha indicado Ossorio, que ha desgranado las incidencias que se han dado hasta el momento. En el CEIP Blas de Lezo de Parla, la jornada escolar continúa para todos los alumnos del centro tras solventarse una pequeña incidencia del día de ayer con el profesorado, ha dicho Ossorio, que ha indicado que lo mismo ha sucedido con los alumnos del IES La Laguna, de la misma localidad de Parla, que ha abierto en la jornada inaugural para los alumnos de Secundaria.

Por otra parte, ha informado de que en el colegio Miguel de Cervantes de Getafe, la Comunidad de Madrid trabaja para acelerar la incorporación de dos profesores interinos de los seis con los que se va a dotar al centro. En la DAT Norte ha habido una incidencia de espacios en el IES Montserrat Caballé, y para lo que se ha buscado una reorganización de manera conjunta con otro instituto de Tres Cantos, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que por ahora no ha habido alumnos que hayan tenido que desplazarse a aulas prefabricadas u otros centros por falta de espacio. Ha explicado que por el momento se ha reubicado a los alumnos y que se procederá igual los próximos días 17 y 18 de septiembre, cuando se incorporen más etapas. “Estamos viendo qué casos tienen que desplazarse a otros centros, en qué casos hay que instalar prefabricados, estamos en ello. No tengo ahora mismo el dato, pero la buena señal es que ayer empezamos hasta tercero de primaria y no ha habido alumnos que tengan que irse a otros centros”, ha comentado. Efe