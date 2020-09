Aguado critica la actitud del Delegado del Gobierno ante la moción de censura

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha detallado el Consejo de Gobierno, ha comenzado criticando la falta de unidad entre el Gobierno español y las administraciones, ante las informaciones que se han difundido ante la supuesta moción de censura a las que se ha referido el Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, como la principal preocupación de los madrileños. Aguado, se ha referido a que la principal preocupación de los ciudadanos es si van a poder seguir trabajando y si podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital y ha emplazado al PSOE a “arrimar el hombro” y que apruebe los presupuestos regionales. Le ha pedido compromiso al presidente del Gobierno y al PSOE de Madrid, les ha pedido unidad y no cinismo. Según Aguado es imprescindible que se predique unidad, y que el Gobierno central debe predicar y no tratar de sembrar la división en el Gobierno regional. Preguntado ante el ofrecimiento del PSOE de conceder la presidencia de la Comunidad a él con un hipotético apoyo a la moción, ha denegado responder ante el supuesto ofrecimiento, ya que “no es lo que preocupa a los madrileños y no quiero perder tiempo a este respecto”.

Vuelta al cole sin incidentes

Por su parte, el consejero de Educación, Enrique Osorio, que ha comparecido junto a Aguado, ha destacado que el primer día de colegio ha comenzado con escasez de incidentes, sólo en dos colegios, una clase del Liceo Francés y un colegio de Vallecas por dos profesoras que han dado positivo en PCR. También se ha referido al CEIP Blas de Lezo de Parla dónde de los 30 grupos hubo cinco que no pudiera empezar y en el CEIP Miguel de Cervantes no empezaron los niños de tres años, “parece ser por decisión de las familias”. “Creo que es un gran éxito porque en estas circunstancias tan complicadas que estamos, y además teniendo en cuenta que este año tenemos 16.500 alumnos más que el año pasado y hemos hecho una bajada de ratios histórica a 20 alumnos”, ha señalado el titular de Educación.

Osorio ha querido también aclarar las informaciones de la ministra de Educación Isabel Celaá, quién ha afirmado que la Comunidad de Madrid envió su instrucción para el inicio de curso el 25 de agosto, a lo que Osorio le ha corregido y le ha aclarado, solicitándole veracidad en sus palabras, que la Comunidad envió su instrucción al Ministerio el 9 de julio, siendo una de las primeras comunidades en hacerlo, y que lo enviado el 25 de agosto fue la comunicación de que se empezaría el curso en el escenario 2, de los cuatro planteados. Además, le ha recordado a la Ministra, que fue ella quién le llamó el 25 de agosto para que retrase la decisión la comunicación de empezar en el escenario 2.

Además en cuanto a los contratos de profesores, se han contratado casi 7.000 y que les gustaría que pudiesen terminar el curso. Ha destacado que se ha bajado la ratio de alumnos a 20 por clase, y que de momento, no se ha tenido que desplazar a alumnos a otros lugares municipales.

De las pruebas que se están haciendo al sector educativo, de los resultados de los 100.000 test realizados, se han hecho 3.000 PCR en total y de 1.500 resultados conocidos de PCR se han dado 18 positivos.

Aguado ha destacado que se está trabajando en la reorganización en los centros sanitarios, con medidas organizativas y retributivas. En concreto con el personal de Atención Primaria, que ha reconocido que necesitan ser reconocidos por parte del Gobierno regional por su labor y trabajo realizado, en lo que están trabajando.

De cara a afrontar el próximo Debate del Estado de la Región, el vicepresidente afirma que todo el equipo del Gobierno lo afronta unido y con el referente de “la gestión capaz, y con la política útil” realizada por todo el equipo del Gobierno y el total de los trabajadores de la administración regional.

Hospital de Emergencias.

El vicepresidente ha destacado que el futuro hopsital de emergencias, Isabel Zendal, estará operativo en otoño, ya que se van cumpliendo los plazos y las obras están ya al 35% y ha recordado que tendrá 1.000 camas y será un hospital de referencias en cuanto a las enfermedades infeccionas, tanto a nivel regional como nacional, destacando la tecnología de vanguardia en este campo que se desarrollará en el hospital.

Inversiones

En cuanto a la Sanidad regional ha anunciado que se destinan 6,5 millones a los servicios de limpieza de los hospitales, a través del Sermas, que se podrán ampliar se la pandemia continúa. En lo referente al plan “ReFuerza Madrid”, ya se ha dado luz verde a 1,1 millones de euros para el comercio ambulante, para compensar la falta de ingresos, que serán de hasta 1.500 euros por persona.

Se destinan 9 millones a la atención de personas mayores en las residencias. Con distintas partidas en función de sus necesidades médicas, como 380.000 euros en atención especializada. 1.300.000 para 120 plazas de atención al grupo de enfermedades mentales.

Educación

Se dedicarán 10 millones de euros en obras en centros educativos. 3 millones en un centro de Educación especial, 4,8 en uno de Torrejón y 6,2 en el Miguiel de Cervantes de Getafe. Además 2,6 en el centro educativo de Loeches.

LGTBI

Se destinan 550.00 euros en ayudas a personas vulnerables del colectivo LGTI.

Transportes

Continúa el plan de modernización del Metro de Madrid. Se ha dado luz verde a 6,3 millones para la reforma de la estación de Pueblo Nuevos, líenas 5 y 7, obras que se harán en 18 meses y se extenderán a otras 33 estaciones, con una invesión total de 89 millones de euros

Ley de Transparencia

El Consejo de Gobierno ha puesto en marcha, dentro de Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, el registro de los “lobbies” o las instituciones o entidades o grupos de intereses que tengan relación con el gobierno.