A juicio tres hinchas del PSV por humillar a mujeres gitanas en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy a tres hinchas del equipo de fútbol holandés PSV Eindhoven por su comportamiento humillante contra cuatro mujeres de etnia gitana que pedían limosna en la plaza Mayor de Madrid antes de un partido contra el Atlético en 2016. El Ministerio Público pide para cada uno de ellos un año de cárcel y que indemnicen a cada una de las mujeres con 600 euros por un delito contra los derechos fundamentales. Alternativamente, para el caso de que el tribunal no lo aprecie así, el fiscal reclama diez meses de prisión para cada uno por un delito contra la integridad moral. Los hechos se remontan al 15 de marzo de 2016 cuando en las horas previas al encuentro entre el Atlético de Madrid y el PSV de Eindhoven un grupo de aficionados del equipo holandés se desplazaron hasta la plaza Mayor donde “estuvieron ingiriendo en gran cantidad bebidas alcohólicas”, según el escrito de la Fiscalía. Debido a la gran acumulación de personas en ese espacio varias mujeres indigentes de etnia gitana y de origen rumano se acercaron al lugar para pedir limosna. En ese momento, los hinchas holandeses tuvieron un comportamiento “objetivamente ofensivo” y “humillante” contra las ellas, una acción que, según el fiscal, no tendría justificación alguna salvo que fuera por “el origen étnico y condición social de las mujeres”. El escrito de acusación expone que los tres aficionados, junto a otro grupo de personas que no “pudieron ser identificadas, quemaron billetes de cinco euros delante de las indigentes, les instaron a hacer flexiones a cambio de dinero y lanzaron latas de cervezas contra ellas”. Unos actos que para la Fiscalía son “denigrantes” y “vejatorios” y que constituyen un “ataque a la dignidad de esas mujeres indigentes de étnica gitana”.