La Comunidad de Madrid ha pedido perdón a los ciudadanos por el “gran caos” que generan las medidas de restricción que derivan de la orden emitida por el Ministerio de Sanidad, que se aplicarán desde esta misma noche. Así lo ha trasladado el consejero de Justicia, Enrique López, en una rueda de prensa conjunta con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ofrecida desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. López ha justificado que en el recurso que han presentado esta misma mañana contra la orden ministerial han optado por medidas cautelares y no cautelarísimas para no generan más “zozobra”.

López y Ruiz Escudero desgranaron la realidad del esfuerzo que se ha realizado en la comunidad autónoma para hacer frente al Covid y lamentaron que las medidas focalizadas y quirúrgicas que se han acometido hasta ahora queden oscurecidas ante la imposición del Ministerio de Sanidad. “Pedimos perdón a los madrileños por este caos que provocará La Moncloa”, afirmaron.

Al ministro Illa responsabilizan de “intervenir” a toda la población en vez de hacer un seguimiento concreto y no invasivo en distritos de Madrid. Ambos destacaron que estas medidas del Gobierno son arbitrarias y afectan a los derechos de los ciudadanos. “Afectarán a 128 personas por cada caso, no a 28 personas como hasta ahora han sido las intervenciones medidas de la Comunidad”, afirmaron. Una decisión de La Moncloa que tendrá un impacto en la economía madrileña superior a los ocho mil millones de euros. De ahí el recurso presentado en los tribunales. No es un recurso -aseguran- ni para saltarse las leyes ni para atacar la Constitución. “Es para proteger nuestra competencias y para proteger a los ciudadanos de Madrid”. Con todo, afirman , “actuaremos con lealtad y coherencia, a pesar de creer nulo lo dispuesto por el ministro Salvador Illa”.

“Aplicaremos lo dispuesto con lealtad, pero lo llevaremos a la Justicia para que, en un futuro, no se repita lo que ha sucedido con Madrid. Por eso confiamos en la justicia. No hay que temer temor a los tribunales, sino al virus. Buscamos la defensa del interés general”, afirmó Enrique López.

Con todo, hasta que no sea ratificada esta orden del Gobierno por los jueces, no podrán ser aplicadas multas. Lo que sí ha hecho la Comunidad es una llamada a la responsabilidad de los madrileños para que cumplan lo dictado. Las restricciones a la movilidad en diez municipios madrileños, incluida Madrid capital, entrarán en vigor a las 22.00 horas este viernes 2 de octubre, según ha avanzado en rueda de prensa el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas son los municipios afectados, con un total de 4.786.948 habitantes. En estos municipios no estará permitido entrar o salir salvo para actividades “adecuadamente justificadas” y habrá más reducciones de aforos y de horarios en locales comerciales y de hostelería de los vigentes en este momento.