Al ministro Illa “le parecía bien cerrar solo los festivos”

El Gobierno de Pedro Sánchez y la ceremonia de la confusión sobre la medidas ante el Covid. La última entrega, tras asistir a la toma de decisiones, de un mando único, en Alemania o Francia al respecto, llegan con la descoordinación autonómica que ha propiciado la no existencia de un criterio firme en el Ministerio de Sanidad. En este sentido, fuentes del Gobierno madrileño aseguran que el titular de Sanidad le comunicó al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, que “la medida de cerrar solo los festivos le parecía bien y que se podía hacer”.

Todo en una conversación telefónica que mantuvieron la pasada noche, después de que la presidenta Ayuso se desmarcara de Castilla y León y Castilla-La Mancha y anunciase que solo cerraría la Comunidad si el Gobierno de Pedro Sánchez le permitía hacerlo “por días” y no por un plazo de una semana como establece el decreto de alarma.

Ayuso se ha reafirmado este mismo jueves en su postura. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena.

“Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación”, ha trasladado en un acto de Educación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Por ello, ha pedido “flexibilidad normativa”.

Así, ha indicado que esta mañana ha decidido ordenar el cierre durante el puente de Todos los Santos, pero solo los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente puente.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha indicado al respecto que “si hoy han cambiado de opinión, deberá ser Illa quien lo explique”, en declaraciones remitidas a los medios, al tiempo que ha apuntado que la propuesta del Gobierno regional “respeta las decisiones de las CCAA que han decidido cerrar como las que no, y es similar a la propuesta que va a acometer Portugal durante este puente”.

Serrano ha afirmado que “sin caer en la autocomplacencia ni el conformismo”, han visto “cómo las medidas implantadas en la Comunidad de Madrid están funcionando, y hoy está mejor que la media de las CCAA”.