Zendal: listo para pacientes en siete días

Más de 80.000 metros cuadrados, tres pabellones de hospitalización, un millar de camas y 48 UCIs. Y todo levantado en 100 días que han supuesto un hito de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Por eso la Comunidad de Madrid hablaba del nuevo hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal como «un icono de la sanidad».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró ayer el nuevo hospital público de emergencias satisfecha porque «no tiene precedentes en Europa y es único a nivel mundial, además de un auténtico pulmón asistencial, una bomba de oxígeno para los profesionales del conjunto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud y del resto de España».

Con su apertura también se pone en marcha un nuevo concepto de hospital ya que, por su versatilidad, dará soporte a toda la red hospitalaria del sistema madrileño de salud ante cualquier emergencia que pueda surgir, crisis sanitaria o necesidad asistencial. Albergará de forma permanente el almacén central del Sermas, los centros coordinadores del Sermas y el Summa 112, además del laboratorio central de Salud Pública.

Lleva por nombre Enfermera Isabel Zendal, en honor a la primera mujer que llevó la vacunación a territorios de ultramar a través de niños hace 200 años.

Ayer, durante el acto inaugural, Ayuso recibió el plantón del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que alegó «problemas de agenda» y de los grupos de la oposición (PSOE, Más Madrid y Podemos) y con voces de protesta a las puertas del hospital por una infraestructura que tacharon de «innecesaria». El Gobierno envió al acto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Sí estuvo arropada por miembros de su equipo de Gobierno y por el presidente de los populares, Pablo Casado, aunque no ocultó su malestar por las ausencias. «Un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie, a no ser que el sectarismo político lo vea así. Nosotros estamos en la Comunidad de Madrid a salvar vidas, ese es el único objetivo.

Ayuso también lamentó las criticas a su gestión sanitaria que, según dijo, luego la han cargado de razón: «Primero, con Ifema, y resultó al final que era un verdadero éxito». Después fue «por regalar mascarillas que eran muy buenas, pero luego se demostró que teníamos razón porque era imprescindible trasladar a los ciudadanos que era necesario protegerse sin llegar a hacerlas en ese momento ni siquiera obligatorias». Y siguió con la lista: «nos criticaron por la compra de los antígenos y ahora resulta que es la clave para la inmensa mayoría de los países y nos criticaron amargamente cuando el vicepresidente y yo pedíamos hacer test en Barajas para protegernos y ahora el tiempo nos ha vuelto a dar la razón».

Los 116 sanitarios voluntarios con los que arrancará se incorporarán de inmediato a lo largo de esta semana, pero previamente recibirán un curso exprés para ponerse al día del funcionamiento, según explicó el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Así, se tratará de un plan de acogida minucioso para saber los procedimientos a seguir, cuestiones cómo por dónde debe entrar un paciente y por dónde salir cuando reciba el alta, qué hay que hacer cuando se solicite una analítica, o rayos, el horario de las comidas... Los profesionales tendrán que aprender cuestiones como el manejo de la aplicación que recoge la historia clínica de pacientes, ya que se ha creado una específica para el Zendal.

Centro de vacunación

El centro logístico con el que cuenta el complejo está habilitado para poder almacenar la futura vacuna contra la Covid-19. «Podemos albergar hasta la vacuna que requiere más necesidades respecto a la refrigeración, porque tenemos un suministro de gases y con los de tipo nitrógenos podríamos alcanzar temperaturas bajas», explicó el director general de Infraestructuras de la Comunidad, Alejo Miranda.

El hecho de que los pabellones del hospital sean polivalentes y versátiles hacen que el centro se pueda adaptar a cualquier necesidad que pueda surgir. Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid cree que podría habilitarse un centro de vacunación o de cribado por la capacidad de las instalaciones de tener distintos usos teniendo que cuenta que, siendo fija, «todos los pabellones son desmontables», según el responsable de infraestructuras. Es más, el hospital está preparado para dar respuesta «a toda velocidad» a cualquier accidente o catástrofe que pudiera generarse al disponer de espacios fácilmente adaptables. «Hay salas de procedimiento con pequeños quirófanos donde se puedan realizar intervenciones de manera inmediata, como una traqueotomía, por ejemplo».

Ayer no se dio el detalle del coste de toda obra levantada en tiempo récord. «Se publicará en el Portal de Transparencia», dijo el responsable de Infraestructuras, aunque las cifras que se manejan rondan los cien millones de euros, el doble de lo que se pensó en un primer momento. ¿Por qué? Por algunas mejoras introducidas, como el aumento de la superficie, el incremento en 2.700 metros cuadrados del edificio de usos múltiples sanitarios o de la altura del Centro Logístico Sanitario para su robotización posterior.