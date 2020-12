La Universidad Carlos III, entre las mejores escuelas de negocio europeas

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha sido considerada por primera vez como una de las mejores escuelas de negocio europeas según el ranking anual del periódico británico ‘Financial Times’.

La UC3M es la única institución española de carácter público que figura en esta clasificación, ocupando el puesto 67 entre las 90 entidades más valoradas en Europa para especializarse en administración de empresas y finanzas, según ha informado la Universidad en un comunicado.

Así, lideran esta clasificación la escuela de negocios HEC París, de Francia; la London Business School, de Reino Unido; e Insead, también francesa. Además de la UC3M también aparecen otras instituciones españolas, como las escuelas de negocios IESE, ESCP, IE, Esade, Eada y TBS.

Este ranking tiene en cuenta “la calidad y la variedad de los programas formativos”, así como otros factores como el incremento salarias de los egresados o la satisfacción de los participantes. En este sentido, ‘Financial Times’ elabora un promedio de las cinco clasificaciones que elabora durante todo el año.

La UC3M es una de las 35 mejores de todo el mundo en el ‘QS Top 50 Under 50’, y en 2017 se convirtió en la primera de España en conseguir la acreditación de la Association to Advance Collegiate Schools of Business, un organismo internacional que reconoce los mejores centros educativos del mundo “por su calidad docente y su investigación” en las áreas de administración de empresa, contabilidad, finanzas y marketing.