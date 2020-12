Día sin vacunas en Madrid

El plan de vacunación previsto por la Consejería de Sanidad siguió ayer el trazado previsto. Gracias a las 1.200 dosis recibidas el domingo, este pasado lunes se pudo continuar con la inmunización de los residentes de 23 residencias madrileñas. Sin embargo, para hoy miércoles, se producirá un breve parón. Las vacunas previstas se retrasarán debido a problemas logísticos de la farmacéutica Pzifer.

Así, ayer deberían haberse recibido 48.750 dosis. Un envío que se llevará cabo todos los lunes de las próximas 12 semanas, distribuido en 50 bandejas con 975 dosis en cada una. «Como consecuencia de este retraso, que no es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, sino de la propia empresa suministradora, mañana –por hoy–, será un día perdido», afirmó el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio Aguado.

Más países afectados

No es solo un problema que sufrirá Madrid. Estas complicaciones logísticas han provocado retrasos en los envíos destinados a ocho países europeos. Por ello, Aguado espera que «solo sea este día el que perdamos y que no haya más retrasos». No en vano, los contagios por coronavirus notificados por región aumentaron de nuevo ayer, al pasar de los 605 del domingo a 705, de los cuales 474 correspondían a las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos en hospitales también se incrementó, de 18 a 23, así como el número de pacientes hospitalizados –de 1.533 a 1.571– y en UCI –de a 301 a 311–. El pasado 23 de diciembre fue la jornada con más casos en más de dos meses: 2.474.

Por otro lado, Aguado señaló que las autoridades sanitarias están a la espera de que se conozcan los resultados de los estudios realizados a otros tres posibles contagios de la nueva cepa británica. Unos análisis que podrían ser publicados este miércoles. En todo caso, el vicepresidente señaló que los cuatro casos confirmados están «controlados» y «sin cambios» en su evolución.

Mientras, la Comunidad de Madrid no tiene intención, al menos por el momento, de aplicar nuevas restricciones. Así, continuará la limitación de movilidad en las diez zonas básicas de salud anunciadas el pasado domingo. «Iremos viendo, en función de como evoluciona la pandemia estos próximos días, si hay que ampliar las zonas básicas de salud o no. Seguiremos atentos», concluyó Aguado.

A -70 grados

Hay que recordar que la Comunidad de Madrid cuenta con dos almacenes en los que se conservan las vacunas ultracongeladas (-70ºC). Desde allí se distribuyen descongeladas a temperaturas de 2-8ºC, diariamente, a cada centro de vacunación.

Además, tal y como recordó la semana pasada el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, cada persona inmunizada necesita dos dosis, con un intervalo entre la administración de ambas de 21 días. Previsiblemente, la inmunidad se consigue siete días después de recibir la segunda. Dos grupos constituyen los primeros beneficiados: los mayores y las personas con discapacidad, así como el personal sanitario situado en primera línea.

Todos aquellos que accedan a la vacuna deberán firmar un consentimiento previo, dentro de un documento en el que se indican también los «efectos secundarios» del fármaco: fatiga, dolor de cabeza, mialgia, escalofríos, artralgia, síndrome vasovagal –la pérdida de consciencia transitoria causada por una disminución del flujo sanguíneo cerebral de corta duración– y fiebre. Síntomas todos ellos de intensidad «leve o moderada». De hecho, en el mismo consentimento se indica que «se resuelven a los pocos días de recibir la vacunación». Por ello, el texto incluye la recomendación de usar paracetamol en caso de que estos efectos persistan.