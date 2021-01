Polémica en la cabalgata de Getafe por el seguro del «autobús real»

La situación provocada por la pandemia del coronavirus ha obligado a muchos ayuntamientos a improvisar para recibir la visita de los Reyes Magos de Oriente. Los vimos el martes llegar de muchas formas a todas las localidad de la región: en helicóptero, en globo aerostático y hasta en avión. Han sido varios los municipios que han optado por organizar cabalgatas estáticas. Sin embargo, la opción más elegida por los gobiernos locales ha pasado por el despliegue de autobuses descapotables. Esta fórmula permitía hacer un recorrido más amplio y, así, minimizar las aglomeraciones al cubrir más calles y barrios de las que habitualmente forma parte del circuito de las carrozas. Los autobuses descapotables también han permitido que muchas familias hayan seguido el desfile de la comitiva real desde sus propias terrazas, balcones y ventanas. Circunstancia ésta también positiva a la hora de reducir el riesgo de contagio.

En Getafe, el gobierno municipal de PSOE y Podemos, dirigido por la socialista Sara Hernández, optaron por esta opción. Dos autobuses descapotables para recorrer la ciudad. Hasta ahí todo normal. El problema vino cuando el mismo día 5, un sindicato de la policía local de este municipio, Unión de Policía Municipal (UPM), denunció a través de las redes sociales que los vehículos en los que el Ayuntamiento iba a trasladar a Melchor, Gaspar y Baltasar no tenía el seguro en regla: «Los policías locales que velan por la seguridad de todos los asistentes a la cabalgata de Getafe han detectado que ambos autobuses no tienen seguro de responsabilidad civil vigente. ¿Cómo puede ser que el Ayuntamiento de Getafe no hay hecho las comprobaciones oportunas previamente?», se preguntaban desde este sindicato. Y añadían otra cuestión dirigida al Gobierno municipal de Hernández: «Y si ocurre una desgracia, ¿quién responderá por ello?».

Desde este mismo sindicato relataron, también a través de las redes sociales, que la comitiva de los Reyes Magos se tuvo incluso que «parar» con el fin de comprobar los seguros. Fue en ese trámite cuando se comprobó que los autobuses sí tenían seguro aunque se trataba de uno sacado en la misma fecha en la que tuvo lugar la cabalgata y que, por tanto, no constaba en la base de datos oficial que consultan los policías municipales.

Desde el Partido Popular, su portavoz, Carlos González Pereira, denunció este episodio: «Que desastre de gestión la del Gobierno PSOE-Podemos, con la alcaldesa a la cabeza. Pues así con todo». Este grupo municipal pedirá explicaciones al Gobierno de la ciudad, especialmente para conocer cómo permitió la salida de estos vehículos, con el riesgo que suponen para la seguridad de los vecinos.