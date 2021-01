Los testimonios: “Parecía una bomba, han temblado todas las ventanas”

Sobre la calle Toledo, epicentro de la explosión, se posa la atención de todo el país. Varios vecinos relatan lo que han vivido en esos dramáticos momentos. “En cuanto he oído la explosión me he asomado a la ventana y he visto la nube de humo negra”, afirma Liliana, una de las madres del colegio adyacente y en el que parece que no se han registrado daños personales. “He tardado cuatro minutos en llegar al colegio al ver que el resto de madres y padres no sabían nada y que la Policía no atendía. Poco a poco han ido llegando el resto y finalmente han desalojado a los niños y niñas en orden y muy bien”, añade.

Por su parte, Almudena, otra madre del colegio, dice que “no me podía creer que el primer día después del parón por la nieve, y tras las Navidades, haya pasado esto. Llevamos un año imposible para haber frente a tantas cosas, una detrás de otra”, resumía, en un sentir que comparten todos los madrileños y madrileñas.

“Parecía una bomba. Han temblado las ventanas”, aseguraba a este diario una alumna del colegio. “Necesito llegar a mi casa pero está todo cerrado y no me había enterado de nada. El plástico se huele desde Gran Vía, es un olor muy fuerte”, declaraba otra vecina.