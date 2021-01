El Ayuntamiento vota a favor de mantener el mural feminista de Ciudad Lineal

La polémica retirada, en el pleno de Ciudad Lineal, de un mural con los rostros de quince mujeres históricas por otro dedicado a deportistas paraolímpicos, ha tenido su continuidad en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Finalmente, Cs, con la vicealcaldesa Begoña Villacís al frente, ha sumado su voto a los de Más Madrid y PSOE, para mantener esta obra, mientras que PP y Vox se han mostrado en contra.

Hay que recordar que la retirada del mural, en el que aparecen, entre otros, los rostros de Frida Kahlo, Rosa Parks o Nina Simone, fue sacada adelante en el pleno de Ciudad Lineal gracias a los votos de PP, Vox y Cs. Sin embargo, Villacís ha querido desmarcar a su grupo de la decisión. “Entiendo por qué mi compañero votó a favor de eliminarlo. No me gusta el mural. Pero no somos sectarios. No queremos ese feminismo retrógrado, partidista... ese feminismo que nos expulsa de las marchas del 8-M a las mujeres que no somos de izquierdas, ese feminismo que no se solidariza con nosotras cuando sufrimos un escrache estando embarazadas”, afirmó la vicealcaldesa.