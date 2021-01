«Madrid 5e», hacia la transformación digital de la enseñanza

Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que «las crisis son oportunidades» y, para muestra, «la aceleración del proceso de transformación digital a la que nos ha obligado la pandemia». Así, lo que tendría que estar ocurriendo de aquí a unos cinco años, está pasando ya: durante el primer trimestre de este curso 2020-2021, el Gobierno regional de Madrid lleva invertidos más de 83 millones de euros en la compra de hasta 110.000 dispositivos electrónicos para alumnos y docentes dentro de los planes de la Comunidad de favorecer el cambio hacia la educación digital que exige el siglo XXI, más si cabe tras superar el año 2020. Un paso imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas y complementario a la implantación de «Madrid 5e: currículo digital integrado», una nueva herramienta educativa de la Comunidad de Madrid, desarrollada por Grupo Planeta e Intum y presentada este jueves 28 de enero en un evento moderado por la periodista y escritora Mónica Carrillo en la Real Casa de Correos, un acto al que asistió, además de la presidenta, el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio.

Se trata de una plataforma digital con más de 300.000 contenidos curriculares en castellano y en inglés de asignaturas troncales que, a través de las Aulas Virtuales de EducaMadrid, ya está disponible de de forma gratuita en más de 2.000 centros educativos de la región sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid o, lo que es lo mismo, de la que ya se benefician 150.000 alumnos de Primaria, 260.000 de Secundaria y 72.000 de Bachillerato, así como, por supuesto, todos sus profesores y profesoras. Un proyecto con el que el Gobierno regional apuesta por el futuro adaptando el sistema educativo actual a las nuevas demandas digitales para mantenerlo de esta forma igual de competitivo que hasta ahora.

«Hoy en día, ser político es una profesión de riesgo, así que quiero agradecer la valentía al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la hora de adentrarse en este proyecto», quiso comenzar su discurso elogiando el papel de Isabel Díaz Ayuso y de la Consejería de Educación en el lanzamiento oficial de «Madrid 5e: currículo digital integrado» el presidente de Grupo Planeta, José Creuheras.

Esencia innovadora

«Nosotros informamos y entretenemos, pero también formamos, y aunque sean más conocidas nuestras áreas audiovisual y editorial, desde Grupo Planeta llevamos mucho tiempo trabajando en el área educativa: desde formación profesional hasta grados universitarios, tanto de forma presencial como virtual, no solo en España, sino en todo el mundo», explicó José Creuheras sobre AulaPlaneta en el acto de presentación de «Madrid 5e», proyecto en el que el grupo participa aportando más de 20.000 recursos de materias obligatorias y acceso adicional a más de 200.000 animaciones, fotografías, gráficos, vídeos, fragmentos sonoros, estadísticas actualizadas, atlas, cronologías y artículos de temas de actualidad, entre otros, de los que, ahora mismo, ya están disfrutando más de 800 centros y 7.000 docentes, lo que representa un 58% del total.

Impulsados por la esencia que impregna su «ADN», como lo llamó el presidente del grupo, AulaPlaneta no es sino otro espacio desde el que abanderar el valor de la innovación, en este caso desarrollando soluciones educativas digitales con las que garantizar la evolución del aprendizaje gracias a proyectos como «Madrid 5e»: «Nuestro objetivo es el de colocar a cada alumno en el mundo real desde la edad escolar», resumió José Creuheras sobre sus intenciones.

Para ello y tal y como detalló ante la atenta mirada de la presidenta de la Comunidad de Madrid Aitor Mensuro, responsable de Educación Escolar de AulaPlaneta, la nueva herramienta educativa recién puesta en marcha cumple con tres finalidades fundamentales: primero, proporcionar un modelo de trabajo dentro del entorno digital a los docentes; segundo, acompañar diariamente la labor docente a través de programas de formación específicos para el profesorado; tercero y por último, personalizar la educación en función de las necesidades de cada estudiante. De este modo, a través de «Madrid 5e», AulaPlaneta propone que el aprendizaje sea el resultado de un camino que empieza por el cuestionamiento y la investigación individual y termina en un ejercicio de evaluación y autoevaluación mucho más amplio que el habitual, pasando por la colaboración en equipo y la superación de todo tipo de retos.

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, y el presiente de Grupo Planeta, José Creuheras, junto a la presidenta Díaz Ayuso.

Esencia tradicional

No obstante, que Madrid se atreva a encarar el desafío de la transformación digital en las aulas no quiere decir que se aleje de algunos valores heredados de las generaciones pasadas: «Para este Gobierno regional la educación es prioritaria, y me refiero a una educación de calidad, a una educación que mantiene la esencia de la escuela tradicional, del esfuerzo, del mérito, de la superación y del respeto al profesor, pero que suma la esencia del futuro y de las nuevas tecnologías», declaró en el acto de presentación de la nueva plataforma la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, la política señaló el individualismo como una de las mayores dificultades a las que se enfrentará la educación del futuro, incidiendo en la importancia de hacer partícipes a todos los jóvenes del proyecto común que es «su país».

Por otro lado, la presidenta madrileña también quiso hacer hincapié en el lugar que debe ocupar la lengua castellana en el sistema de enseñanza actual, entendiéndola ella como un gran atractivo a nivel mundial: «Que la tecnología y el español caminen juntos», sentenció.

Tras varios meses en funcionamiento y con una acogida más que positiva entre los usuarios, las estimaciones apuntan a que, durante el próximo curso escolar, casi tres de cada cuatro docentes emplearán en sus clases estos recursos digitales en algún momento y que un 20% de ellos hará un uso constante de esta nueva herramienta, introduciendo así un cambio metodológico a la altura del cambio de paradigma que se venía gestando en los últimos años y que la irrupción de la Covid-19 en escena ha precipitado ahora. Y para que esto sea posible, a la formación específica que se les ofrece a los profesores y profesoras sobre «Madrid 5e: currículo digital integrado», la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los centros un servicio de atención para resolver dudas e incidencias, todo ello, con el fin de sacar el máximo provecho a este servicio.

Este paso adelante con la implantación de una nueva plataforma de contenidos curriculares para las Aulas Virtuales de EducaMadrid se enmarca dentro de los planes educativos estratégicos de la Comunidad de Madrid para conseguir que la vuelta a las aulas no solo sea segura en un momento delicado de convivencia con un virus del que aún queda mucho por decir, sino, también, y aprovechando la tesitura, un medio para seguir evolucionando en términos de educación digital; en fin, una oportunidad de crecimiento nacida de la crisis sanitaria.

«La tecnología forma parte de nuestro día a día; hoy teletrabajamos, hoy asistimos de forma telemática a eventos como este y hoy enseñamos de manera virtual, porque, esta, parece evidente, es nuestra normalidad ahora», dijo durante su intervención el presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, que cerró su discurso de nuevo premiando el «compromiso personal de los políticos y el esfuerzo de toda la comunidad docente por creer en proyectos como este, que contribuirán a formar a mejores personas y, en consecuencia, mejores sociedades».