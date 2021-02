Ayuso sobre el 8-M: “Conmigo que no cuenten para manifestame en otro Día de la mujer contagiada”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere participar en otro “Día de la Mujer Contagiada” como ha calificado que fue el pasado 8-M. Entre otras cosas porque cree que con la incidencia de casos que tiene la Comunidad “toca hacer un ejercicio de responsabilidad”, ha sentenciado durante su visita al Wanda Metropolitano, donde hoy comienza la vacunación para policías municipales, bomberos y miembros de Protección Civil . “No puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada”, ha sentenciado.

“Respeto a quien quiere manifestarse, pero conmigo que no cuenten, no pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia, pero prefiero representar a las mujeres en el día a día desde el trabajo, el tesón y el esfuerzo, que es como creo que es mejor que se las puede representar, con el ejemplo a las mujeres y a los hombres”.

Ayuso no pudo evitar ironizar sobre el hecho de que “quienes me piden que cierre comercios y restaurantes, luego llamen a la gente a manifestarse de manera masiva a las calles”. Lo mismo que con el hecho de que el 8 de marzo haya pasado de celebrarse un día concreto “a celebrarse una semana antes y ahora ya dos semanas antes...Va a llegar un momento en el que solo se va a hablar del 8 de marzo con la que estamos viviendo. Las cosas no están funcionando a las mil maravillas como para estar dedicándole tanto tiempo a este hecho y no a la vacunación o la economía”.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, sin embargo, sí se ha mostrado a favor de manifestarse, mientras que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, del mismo signo político, se ha mostrado radicalmente en contra.