Policías y bomberos vacunados en 23 minutos en el Wanda

Veintitrés minutos. Es el tiempo que policías municipales, bomberos y personal de Protección Civil emplearon ayer en recorrer todo el dispositivo de vacunación frente a la Covid-19 que se había dispuesto ayer, por primera vez, en el Wanda Metropolitano.

Antes de entrar, los agentes tenían que acreditar que estaban citados. Ya en la entrada interior, que se efectuaba por la puerta 34, se comprobaba la temperatura, si iban provistos de mascarilla...para después pasar a inocularles la dosis de AstraZeneca. Pero ahí no acababa el itinerario. Una vez que recibían la vacuna debían pasar por el mostrador de «filiación», donde se les proporcionaba el informe y se registraba el número de lote, brazo en el que habían recibido el pinchazo...Se trata de datos necesarios para hacer seguimiento del paciente en el caso de que hubiera efectos adversos posteriores. Y ya por último, tenían que aguardar en una sala de descanso al menos 15 minutos para comprobar que la dosis no les generaba ninguna reacción anafiláctica. «No ha habido ninguna, son infrecuentes, tan solo un pequeño mareo», cuenta un sanitario. «Muchos agentes no querían aguardar los quince minutos que marca el protocolo porque aseguraban que se encontraban bien, que no les había dolido nada y hasta comentaban entre risas que no habían notado la aguja, pero es necesario esperar», añade el sanitario del dispositivo de vacunación.

Al parecer, no todos los que estaban citados ayer al punto de inmunización acudieron a la cita que tenían prevista en el Wanda. «Al ser el primer día de vacunación, es normal, porque se está organizando», aseguran miembros del dispositivo.

Tan solo en las primeras horas de la mañana hubo más concentración de policías, bomberos y miembros de Protección Civil que acudían al estadio del barrio de Las Rosas a recibir su primera dosis. De hecho, hubo colas de varias horas que se fueron despejando a lo largo de la jornada. Ya por la tarde hubo una escasa afluencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó durante la mañana de ayer el dispositivo. «Todos ellos son profesionales que están en la primera línea, que nos cuidan, que nos protegen, y que nos ofrecen seguridad a todos los ciudadanos cuando más lo necesitamos. Por eso, consideramos que es necesario suministrarle la vacuna cuanto antes», señaló no sin antes agradecer al club Atlético de Madrid su generosidad por ceder sus instalaciones para poder vacunarse con garantías.

«Lo que hemos podido ver sobre todo es muchísima ilusión y optimismo y, además, esperanza, que es algo que nuestros profesionales sanitarios necesitaban. Llevamos más de un año de dolor, de tragedia, de malas noticias y la verdad es que es emocionante ver con qué ilusión están suministrando estas dosis», añadió.

Vacunación simultánea

En el Estadio Wanda Metropolitano el Summa 112 ha dispuesto dos puntos de filiación para los ciudadanos, ocho de vacunación doble donde se podrá vacunar de manera simultánea a 16 personas, y 14 puestos informáticos para el registro y certificación de las dosis administradas.

El operativo montado tiene capacidad para inocular entre 350 y 400 personas a la hora. Además, se han habilitado dos salas de espera para que una vez que se hayan administrado las dosis, los pacientes puedan descansar y comprobar que no tiene ningún efecto adverso. El Summa 112 tiene incluso preparado un soporte vital avanzado con dos carros de parada y una UVI móvil para situaciones de emergencia.

Ayer estaban citados 1.000 efectivos y durante el fin de semana está previsto la administración de las dosis para 3.000 profesionales más. Este punto tiene una capacidad de vacunación de hasta 10.000 personas al día y sus horarios serán de lunes a domingo de 9:30 a 14:30 horas y por la tarde de 15:30 hasta las 20:30 horas.

Un matrimonio se vacuna en un centro de salud del madrileño barrio del Pilar

Ayer también comenzaban las vacunaciones en los centros de salud para personas mayores de 80 años. «A nosotros nos llamaron por teléfono esta mañana para que viniéramos a vacunarnos y hemos venido encantados», cuenta Carmen, que acudió acompañada de su marido para recibir la dosis contra la Covid-19 al centro de salud de la calle Finisterre, 18, en el madrileño barrio del Pilar. «No tenemos miedo, es necesario, y así podremos salir a la calle más tranquilos», añadió poco antes de recibir la dosis.

La Comunidad de Madrid ha recibido hasta la fecha tres tipos de vacunas: las de Pfizer BioNTech y de Moderna fueron las primeras, y recientemente se recibieron dosis de AstraZeneca, que están indicadas para personas de entre 18 a 55 años. Ahora se está a la espera de recibir dosis de Johnson & Johnson.