La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha valorado en la mañana de hoy, frente a las cámaras del programa ‘Al Rojo Vivo’, el “fichaje” de Toni Cantó para la lista electoral del PP en las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, en la que irá como independiente.

Villacis ha calificado su cambio de partido como “inesperado”: “Con Toni, a nivel personal, siempre he tenido muy buena relación y nada me hacía presagiar que realmente estaba cerca del PP. Él siempre era muy pro Ciudadanos, siempre ha defendido que en España hace falta un partido de centro-liberal. Para mí ha sido un compañero y hasta ha sido un amigo, de mí no vais a escuchar críticas porque no me sale”.

Posteriormente, ha añadido que “no puede ser que un día te des un golpe en la cabeza y descubras que es bueno que los políticos nombren a los jueces, como defiende el PP, o que es bueno que los políticos se repartan RTVE, como hace el PSOE, o que es bueno que pacten para taparse las vergüenzas. No puede ser que te levantes un día y que eso que has entrado a combatir, de repente es bueno”.

Por último, ha dicho que una cosa es que sean “capaces de negociar y gobernar bien con el PP” y otra es que no entienda que “uno no se suma a un nuevo PP”.

¿Un posible fichaje de Villacís por el PP?

Preguntada si alguna vez se ha planteado fichar por el PP, ha respondido que “jamás”. Y sobre si el PP alguna vez le había planteado su fichaje, ha dicho: “El PP sabe perfectamente que yo tengo unos valores, que no los vendo, que estoy comprometida con un proyecto y verdaderamente creo en el centro-liberal en España, no soy conservadora. Yo no me voy a dar un golpe en la cabeza y voy a descubrir que la eutanasia está mal”.