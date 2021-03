“Al que dude entre el PP y Vox, le diría que el modelo de Ayuso tiene experiencia”

Reconoce que lleva tiempo sin vacaciones y sin saber de qué va eso de la zona de confort. Enrique Ruiz Escudero lidera desde hace un año la gestión de la Comunidad de Madrid frente a la pandemia y, ahora, ha recibido otro encargo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso: ser el número dos de su candidatura electoral en los comicios autonómicos del próximo 4 de mayo.

–¿No le hubiera gustado algo más tranquilo para la campaña electoral que se avecina?

–La verdad es que no. La decisión de la presidenta de que le acompañe como número dos no es un reconocimiento a mí, sino a todo el equipo y a la Sanidad madrileña. Responde a la gestión que se ha hecho de la pandemia. Es importante que esto represente el aval de cuál ha sido la estrategia de Madrid. Y dice mucho de qué le importa a la presidenta.

–Desde otros partidos se valora negativamente el balance de Madrid. ¿Se puede poner en valor su labor frente al virus?

–Sinceramente creo que sí, con aciertos y errores. Siempre hemos pensado en la salud de los madrileños, avalados por respuestas científicas. Nunca hemos utilizado la política como una herramienta en Sanidad, como ha hecho la oposición y el Gobierno de España. Es la diferencia entre ellos y nosotros. Los bandazos de Sánchez durante la pandemia han sido lamentables y muy difíciles de entender por parte de los madrileños. De la oposición no hemos tenido ni una propuesta, sólo quejas y la utilización del dolor de los madrileños.

–Ayuso asegura que se ha de elegir entre comunismo o libertad. ¿No es una exageración?

–Creo que no. Lo que va a ocurrir en Madrid, que es muy importante y que va a permitir que Ayuso siga de presidenta, es algo que va más allá. Es la primera que vez que todo un Gobierno, todos los ministros, cada vez que salen hacen declaraciones siempre en contra de Madrid. Nunca lo habíamos vivido. El lema responde a una realidad. Nos jugamos mucho. Son dos modelos de vida y políticos distintos.

–Hay comunidades gobernadas por el PSOE y Podemos. ¿Son menos libres sus ciudadanos?

–Comparándolas con Madrid, su grado de libertad es menor, respecto a la libre elección de profesionales sanitarios, de colegio, en su fiscalidad, en igualdad de oportunidades... todo eso no se produce de manera similar en Madrid y en otras comunidades. Son modelos distintos de entender la vida.

–¿Qué le diría a los madrileños que duden entre apoyar al PP o a Vox?

–Les diría que estas elecciones sí son especialmente importantes por todo lo vivido tras la pandemia, por la actitud del Gobierno de Sánchez siempre en contra de Madrid. Con Díaz Ayuso a la cabeza, Madrid es un modelo identificable, un modelo de libertad, previsible, que permite en este entorno de pandemia tratar de avanzar lo máximo como sociedad. Y, sobre todo, es un modelo que tiene experiencia. Creo que el efecto de la presidenta va a tener una traducción muy clara en el número de votos.

–¿Pero con qué argumento van a convencer a esos indecisos? ¿Qué diferencia al PP de Vox?

–Hay un aval muy claro de la gestión de la presidenta desde que tomó las riendas. Es un paso importantísimo y un salto de calidad en una situación muy difícil. Hay que destacar su valentía y el trabajo que ha hecho en equipo es un valor añadido que no tiene ninguna de las otras fuerzas políticas.

–¿Qué le aporta Toni Cantó a la candidatura del PP?

–La integración. De hecho, no es el único que se integrará en la candidatura. Toni Cantó es una persona muy valiente en todas sus declaraciones, con las ideas muy claras. Siempre alguien que venga a aportar, a sumar y a reforzar el proyecto de Ayuso es una buena noticia.

–¿Comprende que haya personas del PP que lleven dos años trabajando en el Gobierno o en el grupo parlamentario a las que les haya molestado que Cantó entre como número cinco por delante de ellos?

–Si el objetivo final es sacar la mayoría más amplia, no creo que a nadie le haya molestado que se hayan incorporado personas de otras formaciones para reforzar el proyecto del PP en Madrid. No debe haber gente molesta con esta situación. Estas incorporaciones son muy buenas para que el PP mejore el resultado de las pasadas elecciones y tenga una mayoría suficiente para poder gobernar. Nadie puede estar en contra y no va a haber ninguna crítica en el Gobierno o en el grupo parlamentario.

–¿Qué es mejor: gobernar solo o en coalición?

–Por supuesto solos. Muchísimo mejor. En un gobierno de un partido todos tenemos claro el objetivo final sin desviarnos ni un milímetro. Es mejor gobernar solo, no sólo por la propia estructura del Gobierno, sino para los madrileños.

–Pero llevaban dos años vendiendo las bondades de la coalición con Cs. ¿Era todo falso?

–No era falso. Ha sido la primera experiencia de una coalición. Son situaciones lógicas: un Gobierno con un objetivo común, pero con dos puntos de vista. Le garantizo que, por mi experiencia personal, con un gobierno monocolor se trabaja de otra manera.

–¿Se sentiría cómodo en un gobierno con Vox?

–Habría que valorar qué es lo que dicen los madrileños. No lo sé. No nos planteamos ese horizonte todavía. Vamos a tratar de buscar la mayoría más amplia.

–¿Cómo valora la irrupción de Iglesias en Madrid?

–Sus actuaciones han sido lamentables desde el inicio. No sé qué ocurre en Podemos, pero algunas encuestas les dan incluso que podrían ser una fuerza extraparlamentaria. Están buscando todas las vías posibles para frenar a la presidenta, pero nos preocupa poco lo que diga Pablo Iglesias.

–¿Existe el riesgo de que una campaña polarizada entre Ayuso e Iglesias pueda beneficiar a Gabilondo?

–El PP nunca polariza. Entendíamos por la situación política que se había producido que había que convocar elecciones y, realmente, de lo que estamos preocupados es de nosotros mismos, de contar a los madrileños hacia dónde vamos y cuál ha sido nuestra gestión y nuestro modelo basado siempre en la libertad y en el encuentro. No venimos a polarizar nada.

–Si en la noche del 4 de mayo, las urnas dicen que Ciudadanos decidirá el próximo presidente. ¿Qué pálpito tiene sobre lo que sucedería?

– Es difícil hacer previsiones. No sé lo que Ciudadanos va a hacer si tiene la llave. Estas elecciones están convocadas por su falta de claridad. Y deberían reflexionar. Cuando uno se acerca a Pedro Sánchez acaba siempre mal.