En escena esta Semana Santa: de la tragedia clásica al mejor suspense

Madrid no es sólo gastronomía y tapas, que también; Madrid es, sobre todo, Cultura, y en tiempos de restricciones como las que vivimos, un oasis cultural mundial envidiado desde fuera. Y es que, si algo está intentando demostrar la ciudad es que el teatro, los museos, la música, el arte, el cine…en definitiva, la cultura, es segura. Los madrileños no podrán salir de la Comunidad, pero tienen al alcance una enorme y variada oferta para pasar una Semana Santa de ocio plenamente cultural. Como ejemplo, el teatro, con estrenos de enjundia ya en marcha y otros que se incorporan esta semana.

«El bar que se tragó a todos los españoles»

Escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, esta obra cuenta la historia de Jorge Arizmendi, un cura navarro que en 1963, con 33 años, decide dejar el sacerdocio y viajar a Orange (Tejas), para aprender inglés y marketing. Unos religiosos le ayudan a encontrar trabajo vendiendo aspiradoras. Al visitar el rancho de un matrimonio que ha perdido un hijo, los rancheros comprueban que Jorge es físicamente igual que él, tanto que creen estar viéndolo. Y le proponen: «Si te quedas con nosotros, cuando muramos, este rancho será tuyo». En el Teatro Valle-Inclán hasta el 4 de abril.

«Ira»

Suspense salpicado de cierto humor negro de Julián Ortega, con dirección de Dan Jemmett. «Ira» trata de la desesperación y la ambición. Es una huida hacia delante, una casa perdida en la que sus protagonistas luchan para no perderse más. En plena noche, Dolores hace una llamada a su hijo Salvador para que vaya a casa; tiene algo urgente que contarle. Salvador, que va a ser ascendido, no está para distracciones, pero lo que su madre le relata va a dar un brusco giro a sus vidas. No podrán escapar de su trágico pero grotesco destino. En en Tatro Español del 31 marzo al 18 abril.

«El abrazo»

De Christina Herrström, dirigida por Magüi Mira con la veterana María Galiana. Una comedia dramática, mezcla de realismo, fantasía y humor. Rosa y Juan, de avanzada edad, antiguos amantes, se reencuentran tras una vida en la que su deseo de tener un hijo ha seguido palpitando. Ese mismo día un hombre aparece feliz en la puerta de Rosa. ¿Es real o un sueño imposible? ¿Un regalo del destino o un problema que son incapaces de asumir? ¿Son los sueños, finalmente, la única realidad posible? Herrström, pone a prueba, con humor y acidez, nuestra oxidada capacidad de amar. En el Teatro Bellas Artes hasta el 2 de mayo.

«Antígona»

David Gaitán montó esta obra en México cuando la temperatura social estaba determinada por un hecho oscuro, la desaparición de 43 estudiantes, sumada a cientos de miles de personas más, por parte, presumiblemente, del gobierno mexicano. La democracia representativa, la transición que la oposición tiene que atravesar una vez conseguido el poder, la desinformación como estrategia, la popularidad como disfraz para discursos de odio, son algunos de los temas que pueden abordarse en «Antígona». En Naves del Español en Matadero hasta el 18 de abril.

«#Puertasabiertas»

Abel Folk dirige a Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali en un texto que reflexiona sobre el miedo, la violencia y los prejuicios, pero también sobre la empatía y el entendimiento. En el Teatro Español del 1 de abril al 2 de mayo.

«Antropoceno»

Un espectáculo visual y poético sobre nuestro actual estado de emergencia climática, de Thaddeus Philips. En Teatro de la Abadía hasta el 11 abril.

«Los remedios»

De Fernando Delgado-Hierro y dirección de Juan Ceacero. Dos amigos tratan de entenderse a base de representarse, dos desarraigados que remueven la tierra buscando algo a lo que agarrarse. En Teatro María Guerrero hasta el 18 abril.

«Rita»

Con Carlos Hipólito, una comedia sobre la familia, los hermanos y el vínculo materno-filial, que aborda con humor un tema trascendental: la dificultad de «soltar» a las personas que queremos. En el Teatro Infanta Isabel hasta el 28 de abril.

«Música y mal»

Teatro con música en directo sobre acontecimientos que pudieron cambiar nuestra Historia. Un viaje por la música y el mal del pianista Alexis Delgado. En el Teatro Fernán Gómez hasta el 11 de abril.

«Ulloa»

Un reencuentro con Emilia Pardo Bazán en el centenario de su muerte de Irma Correa Canal y LaJoven. En los Teatros del Canal del 1 al 4 de abril.

«El príncipe constante»

De Calderón de la Barca en el Teatro de la Comedia hasta el 10 de abril.

«El éxito de la temporada»

Celebra el 30º aniversario de El Terrat de Andreu Buenafuente en el Teatro La Latina a partir del 31 de marzo.

«The Clown»

Con Alberto Frías y Ernest Fuster, biografía de un payaso que, por miedo al que dirán, intenta ser otra cosa. En el Teatro Amaya a partir del 2 de abril.