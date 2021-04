Madrid vacunará en los centros de salud durante todos los días de la semana

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que próximamente, con la llegada de más vacunas, se suministrarán las dosis también en los centros de salud durante todos los días de la semana.

“Cuando ya sí que haya vacunas en muchos centros de salud, no se puede en todos porque son numerosísimos en la Comunidad de Madrid, pero sí en muchísimos de ellos, vamos también a ofrecer la posibilidad de vacunar en fin de semana y entre semana”, ha avanzado en una entrevista en ‘Onda Madrid’.

Ayuso ha remarcado que se está vacunando “a un ritmo excelente”. Madrid alcanzó este miércoles el récord de vacunas suministras en un día (50.000) y este fin de semana espera que se alcancen los 55.000 al incorporar a la estrategia a los hospitales. En total, esta semana se vacunarán a 290.000 personas.

Para la presidenta, el problema es que no hay vacunas suficientes. “No llegan vacunas, no hay, y encima con cambios de criterio. Así no se puede”, ha criticado la dirigente madrileña.

Díaz Ayuso también ha asegurado que si la vacuna rusa Sputnik “funciona” y “todo es legal”, se ve “obligada” a adquirirla porque un dirigente debe hacer “todo aquello que está en su mano por salvar vidas”.

“Lo hicimos cuando compramos respiradores, cuando trajimos esos aviones, cuando fuimos a explorar los mercados a ver qué test eran mejores, cada vez que hemos dado un paso hacia adelante. Eso lo que contrae es valentía, es responsabilidad”, afirmó. Para la ‘popular’, “lo irresponsable es cerrarse en banda”.

Ayuso ha incidido en que si le garantizan que “vacuna bien, que protege, que funciona y que es legal” así como que todos los “procedimientos son garantes”, ella haría siempre todo lo que fuera necesario “por salvar vidas”.